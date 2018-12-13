Индекс честности: мэру Екатеринбурга не дали повысить зарплату до 320 тысяч рублей

Казалось бы, заработок в 250 тысяч рублей,более чем приличный для жителя Свердловской области. У нас средняя зарплата по региону не превышает 50 тысяч рублей. Так думает большинство жителей области, а вот новый мэр посчитал, что маловато будет.

Зарплату мэров Екатеринбурга, начиная от Аркадия Чернецкого до Евгения Ройзмана нельзя назвать маленькой: первый мэр постсоветского города перед сложением полномочий зарабатывал около 100 тысяч рублей, Евгений Ройзман, взявший на себя политические полномочия в управлении получал 150 тысяч. Сити-менеджер Александр Якоб зарабатывал и вовсе 220 тысяч, что неудивительно – ему приходилось руководить всем хозяйством и экономикой города.

БОЛЬШЕ РАБОТАЕШЬ – БОЛЬШЕ ПОЛУЧАЕШЬ

Александр Высокинский пришел к управлению уральской столицей в конце сентября 2018 года. Чиновник объединил в своих руках политические и экономические функции, став «сильным мэром». За работу ему назначили зарплату в 250 тысяч рублей, но этого главе города показалось мало.

На встрече с политологами Свердловской области мэр признался, что такая сумма - совсем небольшая за ту работу, которую он взвалил на свои плечи. Поэтому Высокинский готов работать за большую сумму.

В начале декабря вопрос об индексации зарплаты мэра внесли в повестку Городской думы. Оказалось, что довольствие повысят не только главе города, но и депутатам, а также специалистам администрации Екатеринбурга. Повышение значительное: ежемесячно им пообещали премии в размере от 19 до 25 окладов. Сам мэр посетовал, что повышения в «сером доме» заждались.

11 декабря большая часть депутатов Гордумы поддержала индексацию зарплат. После этого заработок главы города с 1 января должен был подрасти до 320 тысяч в месяц. Против выступили только коммунисты. Так, самый молодой народный избранник Андрей Пирожков посчитал, что говорить о пересмотре довольствия пока рано.

- Руководство города сначала должно показать, как оно умеет решать проблемы, а потом уже можно говорить о повышении заработка, - рассказал «Комсомолке» депутат Гордумы Андрей Пирожков.

Глава города и депутаты были единодушны в вопросе повышения довольствияФото: Алексей БУЛАТОВ

ЭХО МОСКВЫ

Вопрос почти решили. Но вечером того же дня про аппетиты чиновников Екатеринбурга узнали в Москве. И руководство партии «Единая Россия» неожиданно быстро и резко решило развернуть ситуацию на 180 градусов.

- Зарплата без премий, бонусов по итогам года с 2019 года должна составлять 320 тысяч рублей. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным на 30-32%, притом, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тысяч рублей, а по региону – не дотягивает до 30 тысяч рублей, - возмутился секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

В Москве посчитали, что от новых руководителей Екатеринбурга горожане ждут решения наболевших проблем, а вовсе не увеличения зарплат, мол не заслужили еще.

На следующее утро зарплатой Александра Высокинского неожиданно заинтересовался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, расставив все точки над «i».

Решение требует дополнительного обсуждения, оно должно быть возвращено в думу. Ежегодно чиновник индексируют себе зарплату на 4%. Считаю, такое решение будет честным и справедливым, - резюмировал глава региона.

НЕТ ТАК НЕТ

В мэрии, почуяв волну недовольства, решили не вставать «в позу», а тихо отказаться от немалых аппетитов.

- Никаких проблем тут нет. Если депутаты видят, что решение вызывает нарекания, то нужно это решение отменить и вернуться к обсуждению действий, чтобы итог удовлетворял все стороны, - заявил мэр Екатеринбурга в беседе с журналистами. - Заработная плата, которая должна была быть у меня – 320 тысяч рублей, сейчас у меня зарплата – 250 тысяч рублей. Когда говорят о двукратном и трехкратном росте, о самом дорогом мэре в стране – это политические спекуляции.

В итоге от повышения в мэрии отказались, а сэкономленные деньги решили направить на ремонт школ. Таким образом, доход Высокинского в наступающем году останется прежним, а депутатам зарплату могут поднять на озвученные губернатором 4%. На жизнь должно хватить.