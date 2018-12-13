2018-12-13T17:54:16+03:00
Экономика

«Кванториум» на детской железной дороге в Екатеринбурге открыл свои двери для слушателей

Это принципиально новый формат дополнительного образования научно-технической направленности
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Открытие кванториума на ДЖД. Фото: пресс-служба СвЖДОткрытие кванториума на ДЖД. Фото: пресс-служба СвЖД
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Сегодня на Свердловской детской железной дороге в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге был официально открыт технопарк «Кванториум». Детский технопарк – это принципиально новый формат дополнительного образования научно-технической направленности, инновационная площадка, где школьники смогут развивать инженерное мышление, воплощать в жизнь любые технические идеи.

«Кванториум» по модели «Мини» будет работать на базе локомотивного депо малой магистрали. Здесь дети будут обучаться по четырем направлениям (квантумам): Промдизайнквантум, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум с элементами ГЕО, Хайтек. Учебные классы оснащены высокотехнологичным оборудованием (3D-принтеры, металло- и деревообрабатывающие станки, компьютерная и роботизированная техника), школьники смогут заниматься исследовательской и проектной деятельностью, получат первичные навыки работы с инструментами.

Обучение в «Кванториуме» бесплатное и рассчитано на три года. Сначала дети получат основные знания и навыки по выбранным направлениям, погрузятся в основы проектной деятельности. На третий год обучения кванторианцы будут работать в проектных группах над реальными производственными задачами (преимущественно железнодорожными), посещать предприятия и знакомиться с экспертами.

– Создание технопарка на площадке детской железной дороги – серьезная инвестиция в будущее как для Свердловской магистрали, так и для уральского региона, – считает первый заместитель начальника СвЖД Иван Колесников. – Детская железная дорога является уникальным центром профориентации, имеет большой опыт работы и соответствующую материально-техническую базу. Мы живем в стремительно меняющемся мире, на железной дороге внедряются цифровые технологии. Для реализации новых задач нам нужны профессионалы: по-настоящему мотивированные и увлеченные. В «Кванториуме» будут заниматься не только юные железнодорожники, но и школьники города и области. Он должен стать основой для дополнительного научно-технического образования молодежи, площадкой для подготовки инженеров нового формата, – рассказал на открытии технопарка Иван Колесников.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что такое серьезное внимание к инженерному образованию в первую очередь связано со спецификой региона, потому что все-таки Свердловская область – промышленный регион. – Нам надо развивать реальный сектор экономики в целом в стране, а инженерные профессии — это как раз и есть реальный сектор экономики. Наша цель выстроить работу таким образом, чтобы на каждые 50 тысяч школьников работал один «Кванториум», – подчеркнул Павел Креков.

На данный момент в «Кванториум» на ДЖД записались более сотни ребят в возрасте от 11 до 17 лет. До конца декабря продолжается набор в IT-квантум с элементами ГЕО. Это направление изучает языки программирования, дает первоначальные знания в сфере геопространственных технологий, космической и аэросъемки, учит моделировать 3D-объекты и карты.

13 декабря в России прошел единый день открытия детских технопарков «Кванториум». Марафон организован Министерством просвещения Российской Федерации и Фондом новых форм развития образования, который является Федеральным оператором сети детских технопарков. В Свердловской области открылись три технопарка: в Ельцин Центре, на Свердловской детской железной дороге в Екатеринбурге и на базе Инновационного культурного центра в Первоуральске. Региональным оператором проекта является Дворец молодежи.

В целом по стране участниками марафона стали более 30 площадок в 25 регионах. По словам и.о. генерального директора Фонда новых форм развития образования Максима Инкина, к 2024 году в России будет функционировать 245 детских технопарков «Кванториум», 340 мобильных технопарков «Кванториум», 340 центров «IT-куб» и 100 центров развития современных компетенций детей на базе вузов.

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