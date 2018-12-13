Молодежная организация Корпорации ВСМПО-АВИСМА подвела итоги 2018 года

11 декабря состоялась итоговая конференция общественной молодежной организации Корпорации ВСМПО-АВИСМА в конференц-зале научно-технического центра ВСМПО.

После видеоотчёта, подготовленного активистами организации, состоялась церемония награждения молодых сотрудников предприятия «Знаками качества». Вручил награды генеральный директор Корпорации Михаил Викторович Воеводин:

– Уважаемые молодые коллеги, хочу поблагодарить вас за ваш труд, очень и очень важный для Корпорации. С удовольствием выполню приятную миссию, вручив вам награду, которая называется «Знак качества». Мы учредили ее в нынешнем году – к 85-летию ВСМПО. И летом мне довелось вручать этот знак опытным сотрудникам предприятия за достигнутые в течение десятилетий успехи. Сегодня «Знаком качества» мы наградим и вас, молодых. И эта «недетская награда» вручается вам за недетские достижения. Вы продемонстрировали блестящие умения на трудовых турнирах, вы доказали, что способны решать серьезные производственные проблемы, подготовив отличные доклады на научно-техническую конференцию, вы проявили замечательные лидерские качества, организовав нашу заводскую молодежь на полезные и благородные дела. Спасибо вам большое! Так держать! Не сбавлять темпов. Шагать быстро и только вперед!

Фото: пресс-служба Корпорации ВСМПО-АВИСМА

«Знаком качества» награждены победители корпоративных конкурсов профессионального мастерства – машинисты крана Анна Кисельникова из цеха № 16 и Ксения Раевская из цеха № 21, сварщики Илья Сторожков из цеха № 50 и Андрей Воробьёв из цеха № 32. Также награду получили 11 призеров научно-технической конференции и трое победителей проекта «Шаг вперед» – конкурса молодёжных лидеров и их помощников, стартовавшего в 2018 году, – Александра Пузей, специалист листопрокатного комплекса, Екатерина Воробьёва, инженер-исследователь контрольно-испытательного центра, и Елена Василина, инженер научно-технического центра ВСМПО.

После торжественной церемонии участники конференции смогли задать генеральному директору вопросы, активно обсуждаемые в молодёжных коллективах цехов. Темы этих вопросов были самые разные – от возможного запрета курения на территории Корпорации до стратегии развития компании.

– Стратегия Корпорации, как ни крути, напрямую зависит от производственного плана и планов развития предприятия. У нас такой план сверстан на 8 лет вперед – до 2026 года. Перед его утверждением мы собрали со всех потребителей нашего титана информацию о проектах, которые они намерены реализовывать. Исходя из потребностей под эти проекты, мы спрогнозировали объёмы заказов. И если наши основные заказчики начнут воплощать в жизнь всё задуманное, то нам предстоит увеличить выпуск продукции на 30-40 процентов, переходя на ещё большую добавочную стоимость – заказчики призывают нас углублять механическую обработку штамповок. Понятно, что без развития технологии нам этого достичь не удастся, – констатировал Михаил Воеводин, отвечая на один из вопросов участников конференции.

Генеральный директор, ведя диалог с молодыми сотрудниками ВСМПО, отметил, что Корпорация остро нуждается в профессионалах всех уровней – от рабочих до топ-менеджеров.

Фото: пресс-служба Корпорации ВСМПО-АВИСМА

– Дать вам, молодым, возможность профессионально вырасти, вызвать у вас заинтересованность в научной, рационализаторской деятельности, в нарабатывании опыта, который бы вы использовали во благо предприятия – одно из важнейших стратегических направлений, – констатировал руководитель компании.

По окончании официальной части конференции молодежные активисты ВСМПО обсудили текущие предновогодние планы и наметили основные направления деятельности на 2019 год в полном соответствии со стратегическими перспективами Корпорации.