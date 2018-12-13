2018-12-14T13:53:46+03:00
Происшествия

Суд Нижнего Тагила отпустил под залог цыганку, которая «загипнотизировала» и ограбила медсестру

В полиции боятся, что воровка «заляжет на дно»
Олег Галимов
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Женщину задержали благодаря бдительности местной жительницы. Фото: Валерий ГорелыхЖенщину задержали благодаря бдительности местной жительницы. Фото: Валерий Горелых
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Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила неожиданно для всех отпустил под залог 41-летнюю жительницу Вологды, которую задержали после ограбления медсестры в поликлинике № 4.

В конце ноября женщина зашла в кабинет и «загипнотизировала» девушку. Злоумышленница забрала ювелирные украшения на 60 тысяч рублей и скрылась, но все же попала в объективы камер наблюдения. Цыганку искали все полицейские Нижнего Тагила, а поймать ее удалось благодаря бдительности местной жительницы, которая вместе со своим псом выследила воровку.

Она заметила разыскиваемую в приметном красном пуховике, когда та проходила мимо с очередной жертвой. Женщина выбежала на улицу, прихватив с собой овчарку по кличке Макс и стала звать на помощь, что в итоге и помогло поймать подозреваемую.

Пострадавшая сразу же узнала цыганку по рукам. Фото: Валерий Горелых

Пострадавшая сразу же узнала цыганку по рукам. Фото: Валерий Горелых

Силовики ходатайствовали об аресте «гипнотизерши», но судья Юлия Гусева не согласилась с доводами и отпустила женщину на свободу под залог в 150 тысяч рублей.

- У сыщиков уголовного розыска и следователей есть веские основания предполагать, что любительница чужих денег и ценностей запросто может скрыться, чтобы где-нибудь, что называется, залечь на дно, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Дабы избежать ответственности за содеянное.

Сама же цыганка не отрицала того, что приходила в поликлинику, но в краже не признается. Пострадавшая медсестра до сих пор в шоке от случившегося, но сразу же опознала воровку по французскому маникюру.

У сыщиков есть основания полагать, что на ее счету далеко не одна кража. Если вы также стали жертвой этой женщины, звоните по номеру +7(3435)47-71-02 или на линию 02.

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