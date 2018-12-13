2018-12-13T14:09:38+03:00
Звезды

Ревва, Галустян и «Глюкоза» приедут в Екатеринбург, чтобы показать «Бабушку легкого поведения-2»

Уральцы увидят фильм раньше остальных
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Жители Екатеринбурга первыми в России увидят фильм «Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители». На презентацию комедии в столицу Урала прилетят режиссер фильма Марюс Вайсберг и известные российские актеры Александр Ревва, Наталья Бордо, Михаил Галустян, Глюкоза, Елена Валюшкина, Роман Курцын, Евгений и Егор Герчаковы. Предпремьерный показ организован Русской медной компанией совместно с центральным универмагом «Пассаж».

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Вторую часть популярной кинокомедии уральцы смогут увидеть уже 17 декабря – больше чем за месяц до официальной премьеры, которая намечена на 24 января 2019 года.

Екатеринбург не случайно был выбран первым городом, где пройдет показ. Именно в столице Урала расположена штаб-квартира РМК, которая была одним из инвесторов проекта.

В продолжении популярной комедии «Бабушка легкого поведения» зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Закрытый показ фильма состоится в понедельник 17 декабря в «Пассаж-Синема».

Все самое интересное о культурных мероприятиях в Екатеринбурге - на сайте "Афиша КП".

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