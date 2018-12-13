Людмила Бабушкина подарила подписку на «Комсомолку» читателям в 55 библиотеках и советах ветеранов

Узнать о том, что происходит в окружающем нас мире, конечно, хочется каждому. Но компьютеры и смартфоны с выходом в интернет доступны не везде, а возможность выписать газету есть не у всех, особенно, в маленьком поселке. Но зато каждый имеет возможность придти в местную библиотеку, уютно устроиться в кресле в читальном зале и в тишине полистать странички свежего выпуска газеты.

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области, депутат от Богдановичского избирательного округа Людмила Бабушкина на главпочтамте Екатеринбурга лично оформила подписку на газету «Комсомольская правда» с доставкой для 55 социальных учреждений. Получать издание будут 51 библиотека и четыре совета ветеранов из Камышловского, Богдановичского, Талицкого и Пышминского городских округов. В этих учреждениях полистать страницы газеты сможет каждый посетитель.

— Пожалуй, у всех граждан Свердловской области есть потребность в том, чтобы получать новую, четкую и достоверную информацию. И сегодня федеральное издание «Комсомольская правда» позволяет это делать, — говорит Людмила Валентиновна. — «Комсомолка» является компасом в новостях, информации, аналитике. Мне приятно поддержать читателей. Газету будут отправлять в социальные учреждения, в том числе и советы ветеранов. Наши уважаемые ветераны будут иметь возможность читать известную им газету, они её любят, и при наших встречах просят меня продлевать подписку.

Людмила Валентиновна не впервые дарит учреждениям подписные абонементы на газету. Она уже в третий раз за свой счет оформила подписку на газету «Комсомольская правда» для жителей своего избирательного округа. И значит, адресаты будут продолжать бесплатно получать газету с актуальными новостями.

Людмила Бабушкина оформила подписку, и абонементы отправят получателям вместе с газетойФото: Александр ИСАКОВ

В БИБЛИОТЕКУ — ЗА «КОМСОМОЛКОЙ»

Мы узнали, что на местах газету ждут. В Камышлове есть даже такие читатели, которые приходят в центральную городскую библиотеку именно для того, чтобы быстрее всех узнать, что сегодня пишут в печатной прессе.

— Наши читатели спрашивают новые выпуски «Комсомолки», газета пользуется большим спросом. А после прочтения, как у нас заведено, делятся новостями и обсуждают друг с дружкой выпуски. Это как досуг. Издание берут почитать и подростки, и горожане старшего поколения, — рассказывает директор библиотеки Марина Лавренцева.

Газету адресатам с почты будут доставлять в день её выпуска.

ПЕЧАТНЫЕ НОВОСТИ В РУКАХ ПОЧТАЛЬОНА

Масштабная подписка на «Комсомолку» стала частью благотворительной акции «Дерево добра», которую устраивает Почта России во время Всероссийской декады подписки с 3 по 13 декабря.

— В акции «Дерево добра» каждый может оформить подписку на любое издание в адрес социальных учреждений. Нам важно, чтобы до детских домов, домов ветеранов и других социальных учреждений доходили печатные издания. Они сами никак не могут их выписать, но тоже хотят читать, и другие могут им посодействовать, как в этот раз, когда Людмила Бабушкина оформила доставку газет в учреждения, — отмечает директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселев. — Наша акция с «Комсомолкой», безусловно, поднимает настроение и радует адресатов, это доброе дело.

Подписку на газеты для 50 библиотек и ветеранов оформили на почтеФото: Александр ИСАКОВ

Впереди и другие полезные проекты. После подписной акции на «Комсомолку», Людмила Бабушкина, Дмитрий Киселев, генеральный директор ИД «Комсомольская правда — Урал» Екатерина Мезинцева на главпочтамте обсудили актуальные вопросы работы почты, внедрение новых технологий для формирования отправлений, время доставки корреспонденции адресатам в зимний сезон. Обратили внимание на работу лучших операторов почты. И поговорили о реализации предстоящих мероприятий, о которых вы тоже узнаете со страниц «Комсомолки».