2018-12-14T13:53:46+03:00
Общество

Людмила Бабушкина подарила подписку на «Комсомолку» читателям в 55 библиотеках и советах ветеранов

Получать газету бесплатно будут жители Камышловского, Богдановичского, Талицкого и Пышминского городских округов
Анна КОСНЫРЕВА
Поделиться:
Людмила Бабушкина помогает реализации идеи благотворительной подпискиЛюдмила Бабушкина помогает реализации идеи благотворительной подпискиФото: Александр ИСАКОВ
Изменить размер текста:

Узнать о том, что происходит в окружающем нас мире, конечно, хочется каждому. Но компьютеры и смартфоны с выходом в интернет доступны не везде, а возможность выписать газету есть не у всех, особенно, в маленьком поселке. Но зато каждый имеет возможность придти в местную библиотеку, уютно устроиться в кресле в читальном зале и в тишине полистать странички свежего выпуска газеты.

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области, депутат от Богдановичского избирательного округа Людмила Бабушкина на главпочтамте Екатеринбурга лично оформила подписку на газету «Комсомольская правда» с доставкой для 55 социальных учреждений. Получать издание будут 51 библиотека и четыре совета ветеранов из Камышловского, Богдановичского, Талицкого и Пышминского городских округов. В этих учреждениях полистать страницы газеты сможет каждый посетитель.

— Пожалуй, у всех граждан Свердловской области есть потребность в том, чтобы получать новую, четкую и достоверную информацию. И сегодня федеральное издание «Комсомольская правда» позволяет это делать, — говорит Людмила Валентиновна. — «Комсомолка» является компасом в новостях, информации, аналитике. Мне приятно поддержать читателей. Газету будут отправлять в социальные учреждения, в том числе и советы ветеранов. Наши уважаемые ветераны будут иметь возможность читать известную им газету, они её любят, и при наших встречах просят меня продлевать подписку.

Людмила Валентиновна не впервые дарит учреждениям подписные абонементы на газету. Она уже в третий раз за свой счет оформила подписку на газету «Комсомольская правда» для жителей своего избирательного округа. И значит, адресаты будут продолжать бесплатно получать газету с актуальными новостями.

Людмила Бабушкина оформила подписку, и абонементы отправят получателям вместе с газетой Фото: Александр ИСАКОВ

Людмила Бабушкина оформила подписку, и абонементы отправят получателям вместе с газетойФото: Александр ИСАКОВ

В БИБЛИОТЕКУ — ЗА «КОМСОМОЛКОЙ»

Мы узнали, что на местах газету ждут. В Камышлове есть даже такие читатели, которые приходят в центральную городскую библиотеку именно для того, чтобы быстрее всех узнать, что сегодня пишут в печатной прессе.

— Наши читатели спрашивают новые выпуски «Комсомолки», газета пользуется большим спросом. А после прочтения, как у нас заведено, делятся новостями и обсуждают друг с дружкой выпуски. Это как досуг. Издание берут почитать и подростки, и горожане старшего поколения, — рассказывает директор библиотеки Марина Лавренцева.

Газету адресатам с почты будут доставлять в день её выпуска.

ПЕЧАТНЫЕ НОВОСТИ В РУКАХ ПОЧТАЛЬОНА

Масштабная подписка на «Комсомолку» стала частью благотворительной акции «Дерево добра», которую устраивает Почта России во время Всероссийской декады подписки с 3 по 13 декабря.

— В акции «Дерево добра» каждый может оформить подписку на любое издание в адрес социальных учреждений. Нам важно, чтобы до детских домов, домов ветеранов и других социальных учреждений доходили печатные издания. Они сами никак не могут их выписать, но тоже хотят читать, и другие могут им посодействовать, как в этот раз, когда Людмила Бабушкина оформила доставку газет в учреждения, — отмечает директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселев. — Наша акция с «Комсомолкой», безусловно, поднимает настроение и радует адресатов, это доброе дело.

Подписку на газеты для 50 библиотек и ветеранов оформили на почте Фото: Александр ИСАКОВ

Подписку на газеты для 50 библиотек и ветеранов оформили на почтеФото: Александр ИСАКОВ

Впереди и другие полезные проекты. После подписной акции на «Комсомолку», Людмила Бабушкина, Дмитрий Киселев, генеральный директор ИД «Комсомольская правда — Урал» Екатерина Мезинцева на главпочтамте обсудили актуальные вопросы работы почты, внедрение новых технологий для формирования отправлений, время доставки корреспонденции адресатам в зимний сезон. Обратили внимание на работу лучших операторов почты. И поговорили о реализации предстоящих мероприятий, о которых вы тоже узнаете со страниц «Комсомолки».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками
В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков
«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина
Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами
Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»
Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года
На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов
В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком
В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки
«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»
В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах