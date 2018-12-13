Ищите чуть выше горизонта: в небе над Уралом пройдет один из самых красивых звездных дождей

В конце этой рабочей недели пройдет пик одного из самых крупных «звездных дождей» в году – метеорного потока Геминиды. Падающие астероиды можно заметить уже в ночь на 14 декабря, но из-за плохой погоды уральцам придется подождать до утра субботы.

- Лучше всего смотреть утром, когда луна не будет мешать, - рассказал «Комсомолке» инженер обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. – Поток будет заметен чуть выше горизонта – в южной части неба.

Пик метеорного потока продлится до 17 декабря, он будет заметен невооруженным глазом, но для лучшего обзора лучше выехать за город – подальше от световых огней.

Также напомним, что в начале ноября свердловчане могли наблюдать в небе одну из самых ярких звезд небосклона – звезду Альдебаран, а в октябре метеорный поток Дракониды.