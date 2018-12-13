Минтруд планирует штрафовать организации за непроведение спецоценки

31 декабря 2018 года заканчивается период, в течение которого нужно было провести специальную оценку условий труда (далее – СОУТ или спецоценка) на всех рабочих местах, на которых действовала аттестация рабочих мест. Исполнение работодателями этой обязанности, предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Минтруд планирует штрафовать за непроведение СОУТ все компании, по которым нет данных в информационной системе учета. То есть для того чтобы оштрафовать компанию, инспекции труда не нужно будет проводить ее проверку, она просто посмотрит данные на организацию в государственной информационной системе учета результатов проведения спецоценки.

Руководителям предприятий необходимо определить и реализовать меры по безусловному исполнению требований трудового законодательства. Непроведение специальной оценки условий труда или нарушение работодателем установленного порядка проведения процедуры влечет предупреждение или наложение штрафа на должностное лицо – от 5000 до 10 000 рублей, на юридическое лицо – от 60 000 до 80 000 рублей. В случае повторно выявленного правонарушения для должностного лица предусмотрен административный штраф в размере от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3-х лет, для юридического лица – от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

В городе Екатеринбург одним из крупнейших центров по оказанию услуг в области охраны труда является Учебно-экспертный центр «Строитель», наша редакция получила комментарий технического директора по вопросу проведения СОУТ:

- На сегодняшний день, вплоть до февраля 2019 года, большинство экспертных лабораторий загружены работой по проведению спецоценки. Существуют риски у всех «опоздавших» организаций быть оштрафованными уже в самом начале нового года. Прием заявок в нашу лабораторию до сих пор не прекращен. Порядок действий определяется следующим образом – мы получаем от организации-заказчика штатное расписание и приказ о проведении специальной оценки условий, заключаем договор и выдаем справку о том, что ведется специальная оценка условий труда. Есть вероятность, что в случае проверки, заказчик получает возможный шанс не получить штраф от инспекторов по труду, но гарантии мы не можем дать по данному вопросу.

В любом случае, уже наличие договора и приказа на проведение СОУТ уже будет показывать организацию в лучшем свете перед инспекцией», Наталья Николаевна Клюкина, технический директор УЧЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА «СТРОИТЕЛЬ» (Сайт организации: ucstroitel.ru, телефон 8 (343) 344-63-36)