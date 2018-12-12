2018-12-12T18:33:51+03:00
Общество

«Сам себе придумал надбавку»: Сергей Шнуров высмеял мэра Екатеринбурга и его зарплату

Лидер группы «Ленинград» написал твит, посвященный уральскому политику
Лев Истомин
Поделиться:
Музыкант часто обращает внимание на деятельность политиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ/Борис КУДРЯВОВМузыкант часто обращает внимание на деятельность политиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ/Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал очередной опус, который в этот раз посвятил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Поводом стало решение градоначальника вместе с депутатами Гордумы поднять себе размер жалования.

- Смешная история – мэр в Екб сам себе придумал надбавку к зп в 40%. Правда, в партии ему прямо заявили, что *** (нельзя позволять себе лишнего) не стоит, и повышение видать отменят. Он, наверное, перестал после этого верить в новогодние чудеса», - написал музыкант на своей страничке в Twitter.

Фото: Twitter музыканта

Фото: Twitter музыканта

Решение Екатеринбургской гордумы о повышение жалования мэр города и депутатам 11 декабря раскритиковали на федеральном уровне. Так, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак приказал отменить решение. 12 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также посоветовал руководству Екатеринбурга придерживаться цифры в 4% при увеличении заработной платы.

Повторно этот вопрос депутаты рассмотрят 25 декабря на очередном заседании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это предательство»: Гордума Екатеринбурга поддержала повышение зарплаты мэру Высокинскому

Городская дума Екатеринбурга официально поддержала повышение зарплаты мэру и увеличение премий для чиновников и депутатов, получающих зарплату из бюджета (подробнее)

«Это выходит за рамки»: В Москве потребовали отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в жесткой форме раскритиковал требование мэра Екатеринбурга Александра Высокинского повысить себе зарплату (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«На моем месте мог оказаться каждый»: Чиновница "Государство не просило вас рожать" провела первый прием населения после скандала
Ольга Глацких рассказала, как пережила травлю и отреагировала на слова Дмитрия Медведева, что «нужно включать мозги» при общении с народом
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Новости 24
Оренбургские спортсменки завоевали 9 медалей на Кубке России по плаванию
Депутат Госдумы стал вице-губернатором Свердловской области
В Екатеринбурге поймали двух мужчин, которые за деньги писали на стенах рекламу наркотиков
«Жилье и городская среда»: в России начинает реализовываться крупный национальный проект
В Нижнем Тагиле погиб мужчина, сбитый поездом
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии Cbonds Awards – 2018
В Екатеринбурге появился сквер, названный в честь педагога Уральской консерватории
Свердловские муниципалитеты взбунтовались против «мусорной реформы»
Арбитражный суд не стал менять вердикт по спору о брусчатке между «Атомстройкомплексом» и мэрией
На Урале жена ударила ножом мужа, который в порыве ревности пытался отрезать ей волосы
На Урале экс-мэр за взятку «закрыл глаза» на недостроенные дома для переселенцев из бараков
Свердловские полицейские вручили паспорта людям, получившим гражданство России
В ДТП под Артемовским, залетев под хлебовоз, погибли мать и дочь
Мэрия Екатеринбурга отдаст 4,5 миллиона рублей за пиар на телевидении
Движение по трассе «Екатеринбург – Тюмень» перекроют для установки пешеходных переходов
На Урале инспектор ДПС, отпустивший за взятку пьяного водителя, получил три года колонии
В Екатеринбурге Mazda, уходя от погони, «закатала» в дерево Chery
Евгений Куйвашев потребовал от Гордумы Екатеринбурга пересмотреть индексацию зарплат мэру и депутатам
Дмитрий Медведев распорядился провести в Екатеринбурге Глобальный индустриальный саммит
В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего на «зебре» 17-летнего юношу
В Свердловской области из-за ОРВИ закрыли три детских сада
У уральского хлебокомбината за долги по налогам арестовали склады с батонами
В Красноуральске посреди ночи загорелся противотуберкулезный диспансер
Имени Канделя: сквер в центре Екатеринбурга назвали в честь советского баскетболиста
Мэрия Екатеринбурга получила разрешение на доставку главной елки города
В Екатеринбург привезли оружие сирийских боевиков
Под Артемовским кроссовер, вылетев с дороги, сделал сальто и застрял в деревьях
Работа - не волк: в Ивделе полицейский ради того, чтобы прогулять службу, подделал больничный