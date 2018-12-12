«Сам себе придумал надбавку»: Сергей Шнуров высмеял мэра Екатеринбурга и его зарплату

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал очередной опус, который в этот раз посвятил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Поводом стало решение градоначальника вместе с депутатами Гордумы поднять себе размер жалования.

- Смешная история – мэр в Екб сам себе придумал надбавку к зп в 40%. Правда, в партии ему прямо заявили, что *** (нельзя позволять себе лишнего) не стоит, и повышение видать отменят. Он, наверное, перестал после этого верить в новогодние чудеса», - написал музыкант на своей страничке в Twitter.

Фото: Twitter музыканта

Решение Екатеринбургской гордумы о повышение жалования мэр города и депутатам 11 декабря раскритиковали на федеральном уровне. Так, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак приказал отменить решение. 12 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также посоветовал руководству Екатеринбурга придерживаться цифры в 4% при увеличении заработной платы.

Повторно этот вопрос депутаты рассмотрят 25 декабря на очередном заседании.

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