От температуры до отека мозга: после укуса уральского клеща в Крыму скончался петербуржец

Летальным исходом обернулась прогулка по уральскому лесу для жителя Санкт-Петербурга Михаила Никифорова. В конце июля мужчина вместе с женой Ксенией приехал в Ревду, чтобы навестить давнюю подругу.

В тот день была солнечная погода, и друзья решили выбраться на природу. Внезапно Михаил почувствовал сильную боль и увидел на теле черную точку, которая оказалась клещем.

Михаил за несколько часов до укуса клеща. Фото: предоставлено родственниками Михаила

Без промедлений он обратился в больницу, где сдал паразита на анализы и в профилактической дозе получил иммуноглобулин. Через пару дней пара продолжила свое путешествие и улетела отыхать в Крым.

Михаил надеялся, что все обойдется амбулаторным лечением, но позже подтвердились самые худшие опасения: клещ был заражен энцефалитом и боррелиозом.

Первые симптомы проявились уже 2 августа: температура под 39 градусов, тошнота и головные боли. С каждым днем состояние Михаила ухудшалось и уже вечером 4 числа его госпитализировали в реанимацию, а следующим утром он уже не мог самостоятельно дышать.

- Вечером того дня было принято решение о транспортировке из Алушты в симферопольскую больницу им. Семашко, - рассказывает жена Михаила. – Там он каждый день получал иммуноглобулин.

Так продолжалось до 27 сентября, когда Ксения подняла вопрос о транспортировке мужа в Петербург. Врачи заявили, что она не противопоказана, но и не рекомендовали так нагружать и без того обессиленного Михаила. Все это время его температура держалась на уровне 37-38 градусов.

Ксения решила не рисковать здоровьем супруга, но уже 1 октября из-за долгого пребывания в реанимации начались осложнения в виде пневмонии.

Михаила кремируют в Крыму и похоронят в Петербурге. Фото: предоставлено родственниками Михаила

8 декабря Михаила не стало. В заключение о смерти врачи написали о клещевом вирусном энцефалите и отеке мозга. У Михаила осталась маленькая дочь от первого брака.

Справка «КП»

По информации управления Роспотребнадзора, в этом году на территории Свердловской области было зафиксировано более 31 тысячи укусов клещей. В результате у 87 человек подтвердился диагноз «вирусный клещевой энцефалит», из которых один привел к гибели больного.