Губернатор Свердловской области утвердил максимальное повышение тарифов ЖКХ

Губернатор Свердловской области утвердил предельные индексы изменения размера оплаты коммунальных услуг в 2019 году. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В первом полугодии тарифы благ цивилизации поднимутся на 1,7 процента, а с 1 июля платежи могут вырасти еще на 4 процента. Все имеющиеся у определенных категорий граждан льготы сохранятся.

Следить за тем, чтобы коммунальщики самовольно не завышали тарифы и квитанции не пугали жителей баснословными суммами, будет Региональная энергетическая компания.

Контроль же за исполнением указа возложен на первого вице-губернатора Алексея Орлова.