2018-12-12T11:20:36+03:00
Недвижимость

Губернатор Свердловской области утвердил максимальное повышение тарифов ЖКХ

В первом полугодии 2019 года платежи за блага цивилизации вырастут на 1,7 процента
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Традиционно тарифы поднимутся с 1 января и 1 июляТрадиционно тарифы поднимутся с 1 января и 1 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области утвердил предельные индексы изменения размера оплаты коммунальных услуг в 2019 году. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В первом полугодии тарифы благ цивилизации поднимутся на 1,7 процента, а с 1 июля платежи могут вырасти еще на 4 процента. Все имеющиеся у определенных категорий граждан льготы сохранятся.

Следить за тем, чтобы коммунальщики самовольно не завышали тарифы и квитанции не пугали жителей баснословными суммами, будет Региональная энергетическая компания.

Контроль же за исполнением указа возложен на первого вице-губернатора Алексея Орлова.

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