Громким скандалом обернулся пятый юбилейный конкурс «Уральская невеста», который проходит в Первоуральске. Так называемые Интернет-тролли закинули в паблики с многомиллионой аудиторией фотографию одной из участниц – 34-летней Динары Мутыгуллиной. И предложили подписчикам голосовать за нее в номинации «Мисс Internet».

Народ откликнулся и уже через несколько минут Динара стала лидировать в голосовании, а группу конкурса «ВКонтакте» заполонили комментарии в ее поддержку. Однако часть комментаторов стала оскорблять участницу конкурса, что очень расстроило Динару, которая до сих пор в шоке от такой «популярности».

Номинация «Мисс Internet» была каждый год, но, возможно, теперь от нее откажутся. Фото: группа конкурса «Уральская невеста» «ВКонтакте»

В какой-то момент администратор Татьяна Кирякова стала не справляться с потоком сообщений и закрыла их, а после решила закрыть голосование в данной номинации.

Это еще больше разозлило недоброжелателей, и они начали писать организаторам угрозы в личные сообщения.

- Динара – замечательная девочка и по совместительству мама в декрете, - рассказывает Татьяна. – Она полненькая и сначала над ней начали издеваться и высмеивать, но потом под удар попали и остальные участницы. Из нашего конкурса устроили срач, и ни у кого уже нет желания участвовать в нем. Все остальные участницы поддержали Динару, но она уже заявила, что уйдет если получит хоть одно сообщение. Удерживаем ее из последних сил.

СМС в поддержку Динары приходят со всей страны. Фото: предоставлено Татяьной Киряковой

В этом году за главную корону поборются девять представительниц прекрасного пола. Никаких особых критериев отбора нет, а победительницу выбирают по итогам творческих заданий. Финал конкурса пройдет 15 декабря.

Вот такие сообщения получает Татьяна в Instagram. Фото: предоставлено Татяьной Киряковой

Из-за такой нервотрепки Татьяна выпала из графика подготовки, что неудивительно, ведь анонимы из Сети угрожали расправой ей и ее родителям.

А вот и угрозы «ВКонтакте». Фото: предоставлено Татяьной Киряковой

Злоумышленники использовали всю информацию, которую нашли на странице женщины.

- Я старалась защищать участниц конкурса, а в ответ мне писали, что какой-то легион разнесет наш дворец культуры. За пару дней я получила столько оскорблений и унижений, за всю жизнь не было. Меня сделали крайней, будто я лишила Динару победы в номинации. Сейчас у них целое движение #задинару, огромное количество смс присылают. Это тоже нервирует.

Фото: предоставлено Татяьной Киряковой

Общаться с прессой Динара отказывается. Она разочарована такой реакцией на ее внешность и боится новой волны негатива в свой адрес.