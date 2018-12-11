В поселке Светлый Оренбургской области провели капитальный ремонт и полное переоборудование местного кинотеатра «Светлый», который в этот году отмечает свое 55-летие.

Консервация традиций

Первые фильмы здесь начали показывать в далеком 1963 году – для местных жителей киносеансы в то время были едва ли единственной формой культурного района. После распада советского союза до 2007 году здесь показывали широкоформатное кино, в 2010 году кинотеатр «Восток» закрылся.

Ситуация изменилась к лучшему, когда в российских регионах запустили федеральную программу «Создание условий для показа фильмов в населенных пунктах РФ». Несколько лет назад в Москве посчитали, что в стране есть диспропорция в распределении кинозалов, большая часть из них расположена в крупных мегаполисах, как правило, это областные центры.

При этом в небольших населенных пунктах у людей практически нет возможности смотреть новинки кинематографа в хорошем качестве с применением современных технологий.

В связи с этим федеральное правительство для того, чтобы обеспечить доступ новинок российского кинематографа и увеличить его долю в прокате, решило выделить бюджетные средства организациям на покупку высокотехнологичного кинооборудования для кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек.

Губернатор лично проинспектировал кинотеатр. Фото: администрация губернатора Оренбургской области

Глава региона: есть возможность – надо использовать

Зимой этого года в ходе своей рабочей поездки губернатор Оренбургской области Юрий Берг вместе с руководством района посетил «законсервированный» культурный объект. Глава региона обратил внимание на то, что еще пару лет назад в стране прошел Год российского кино. Именно тогда был дан импульс для развития отечественного кинематографа. Российские зрители самых разных возрастов стали посещать в кинотеатрах именно новые российские фильмы. Значит и жителям поселка Светлый нужно обеспечить доступ к кинематографу, резюмировал губернатор Оренбургской области.

По конкурсному отбору в рамках федеральной программы для капитального ремонта кинотеатра «Восток» выделили 5 миллионов рублей, на которые закупили специализированную аппаратуру, экраны и кресла в зрительном зале. Общая стоимость сметы ремонта в итоге определили на уровне 5,7 миллиона рублей.

Отметим, что обязательным условием для переоборудования кинозала остается показ фильмов отечественного производства на уровне менее 50% от всех киносеансов в квартал. В 2015 и 2016 годах 434 зала в 395 населенных пунктах 70 субъектов Российской Федерации получили поддержку по этой программе. Возможность смотреть новинки кино получили больше 10 миллионов человек.

– Сегодняшнее открытие – это настоящий праздник. В этом году «Восток» отмечает юбилей – 55 лет! Поэтому капитальный ремонт и переоборудование кинотеатра – отличный подарок к знаменательной дате. Теперь вы можете смотреть кино на большом экране в хорошем качестве и со звуком самого высокого уровня. Все мы выросли на наших фильмах, все бегали в кино на новые картины, и то, что в Светлом вновь заработал кинотеатр, говорит о сохранении лучших культурных традиций, – сказал Юрий Берг. – Я считаю, что необходимо рассмотреть варианты использования кинотеатра в образовательных целях. В свое время были очень распространены и популярны кинолектории. Обязательно нужно организовывать школьные и семейные кинопоказы, иметь репертуар на все вкусы и возрасты. Чтобы каждый поход в кино становился праздником для зрителей. Спасибо всем, кто принял участие в работе по обновлению кинотеатра «Восток». Поздравляю светлинцев с этим прекрасным событием!

Фото: администрация губернатора Оренбургской области

Премьера!

Три года назад в федеральном правительстве отметили, что кинематограф все больше следует курсу общегосударственной культурной политики, транслируя ее в общественное сознание. Тогда же кинорежиссер Федор Бондарчук отметил, что в год кино деньги следует тратить не на празднования, а на решение конкретных задач на территориях.

- Любая модернизация радует. Но все средства, которые могут быть выделены на этот проект, нужно потратить не на празднования, а кинофикацию малых город, в которых 50 миллионов россиян не имеют возможности ходить в кино, - отметил известный российский режиссер.

В последние годы российское кино все больше собирает в прокате. Достаточно отметить такие картины, как «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева с Владимиром Машковым в главной роли, созданное при участии студии Никиты Михалкова «Три Тэ». Фильм собрал больше 3 миллиардов рублей при бюджете в 450 миллионов рублей. Также можно выделить кинокартину «Селфи» с Константином Хабенским в главной роли, очередные части трилогии «Гоголь» и «Тренер» Даниила Спиваковского.

Теперь новинки отечественного кино стали доступны жителям поселка Светлый Оренбургской области. На афишах кинотеатра «Восток» вновь появится слово «Премьера!».

Фото: администрация губернатора Оренбургской области

Такого не было с советских времен

По данным руководства Фонда кино, занимающегося распределением субсидий, таких вливаний в развитие сети провинциальных кинотеатров не было с советских времен.

- Впервые в тех времен государство занялось поддержкой кинотеатров. С 2015 года Фонд провел уже несколько конкурсов, в ходе которых распределено несколько миллиардов рублей, - заявил газете «Известия» исполнительных директор Фонд кино Антон Малышев.

Благодаря таким вливаниям квота на увеличение проката российских фильмов существенно удлиняет им прокатную жизнь, расширяя их аудиторию.