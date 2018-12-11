2018-12-11T18:55:10+03:00
Общество

В Оренбургской области открыли современный кинотеатр

«Восток» оборудован в рамках федеральной программы «Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ»
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Капитальный ремонт и переоборудование кинотеатра – отличный подарок на 55-летие кинотеатра в Светлом (Оренбургская область). Свою работу он начал еще в далеком 1963 году, но в 2007 году в нем прекратился показ широкоформатных фильмов, а в 2010 году «Восток» полностью закрылся.

Зимой этого года во время рабочей поездки губернатор Оренбургской области Юрий Берг вместе с руководством района побывал на «законсервированном» объекте культуры. Глава региона отметил, что 2016 год – Год российского кино – дал новый импульс развитию отечественного кинематографа и вернул интерес широких зрительских слоев к посещению кинотеатров. Значит, светлинцам «Восток» необходим.

В результате конкурсного отбора в рамках федеральной программы «Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с населением до 500 тысяч человек» для «Востока» было получено 5 млн рублей на приобретение киноаппаратуры, экрана и кресел. На реконструкцию кинотеатра направлено 5,7 млн рублей.

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