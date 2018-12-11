2018-12-12T09:19:23+03:00
Общество

На первенстве России по каратэ победила оренбурженка

Путевку на первенство Европы завоевала Валерия Голубева
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Первенство России по каратэ WKF проходило с 7 по 9 декабря в СКК «Оренбуржье». В соревнованиях приняли участие 797 спортсменов - юноши и девушки (14 - 15 лет), юниоры и юниорки (16 - 17 лет, 18 - 20 лет) из 57 регионов страны. Золото среди юниорок в весовой категории свыше 59 кг и путевку на первенство Европы завоевала воспитанница спортивной школы № 10 города Оренбурга Валерия Голубева. Спортсменка тренируется под руководством главного тренера Оренбургской области по каратэ Дамира Ибатуллина.

Напомним, что по итогам первенства будет формироваться сборная команда Российской Федерации по каратэ для участия в первенстве Европы среди юношей, девушек, юниоров и юниорок (8-10 февраля 2019 года, Дания, город Ольборг).

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