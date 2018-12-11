«Оренбуржье – сердце Евразии: регион принял современные вызовы и тренды

На минувшей неделе эксперты подвели итоги международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии», мероприятия которого проходили в течение нескольких дней. В рамках форума с участием представителей разных стран, состоялось заседание круглого стола «Большое Евразийское пространство: современные вызовы и тренды».

На круглом столе участники обсудили перспективы развития бизнеса с учетом новых возможностей в рамках реализации проекта «Один пояс – один путь» Евразийского экономического союза. Спикеров интересовали опыт работы, проблемы и перспективы дальнейшего взаимодействия на евразийском пространстве.

Широкий круг тем на форуме отметил генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казани господин У Инцинь.

– Форум стал не только хорошей площадкой, где участники могут ознакомиться с тенденциями развития различных отраслей промышленности, провести профессиональный обмен мнениями. Он стал полезной платформой для предпринимателей, где можно легко найти возможности для бизнеса. Меня впечатлили многие инновационные технологии, которые я видел на выставке. На встрече с губернатором Юрием Бергом я узнал о региональных преимуществах, о потенциальных проектах сотрудничества Оренбургской области и Китая, – рассказал генеральный консул КНР в Казани господин У Инцинь.

Фото: предоставлено организаторами

Геопространство, как фактор для развития

Активное развитие международных и внешнеэкономических связей с зарубежными странами подчеркнул заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

– Оренбуржье как приграничный субъект Российской Федерации на юго-восточном направлении активно развивает международные и внешнеэкономические связи с зарубежными странами. Вопросы развития большого Евразийского партнерства на межрегиональном уровне, расширения взаимовыгодного сотрудничества с регионами Казахстана, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Узбекистана и Китайской Народной Республики являются приоритетными для Оренбургской области, – говорит Балыкин.

По итогам работы круглого стола «Большое Евразийское партнерство: современные вызовы и тренды» в рамках регионального аспекта принята резолюция, которая отражает необходимость совместного решения общих задач по диверсификации экономик стран-союзниц. Также на мероприятии состоялось награждение победителей конкурса «Лучший экспортер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фото: предоставлено организаторами

От слов – к договорам

Всего участниками форума стали больше 3,5 тысяч представителей российских регионов и иностранных государств. Здесь собрались гости из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Китая.

После обсуждения перспектив развития IT-образования губернатор Оренбургской области и заместитель директора компании «Яндекс» Сергей Чернышев заключили договор, по которому в будущем году в регионе откроются четыре учебных центра «Яндекс.Лицей», где школьников будут учить основам программирования и информационных технологий.

Число участников форума растет с каждым годом. По словам организаторов, представители Китая не просто посетили форум, а внимательно изучили все представленные на нем новинки.

Для заключения договоров между участниками на форуме впервые открыли отдельную программную площадку b2b, на которой прошло более 200 встреч и переговоров.

Фото: предоставлено организаторами

Визитная карточка Оренбуржья

Отметим, что форум стал одной из визитных карточек Оренбургской области. На протяжении трех дней эксперты из разных регионов России и других стран обсуждали тренды в рамках общей темы «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития».

Дискуссии форума были выстроены вокруг новых цифровых технологий, их влияния на современную экономику, развитие предпринимательской деятельности в рамках международного сотрудничества.

В рамках форума проведено более 50 мероприятий, среди которых круглые столы «Технологический тендем науки и бизнеса. Какие кадры нужны в эпоху преобразований?», «Умный город», «Лучшие региональные практики цифровизации», «Новые подходы в обращении с отходами» и другие мероприятия. Безусловно, эти темы сегодня определяют развитие многих стран, и совместное решение проблем помогает быстрее находить выход в каждой конкретное проблеме при объединении усилий политиков и представителей бизнеса.

Участники масштабного международного форума также посетили фестиваль традиционных блюд, объединяющих народы, выставку робототехники, аллею стартапов и выставки отдельных территорий Оренбургской области. Здесь же развернулась выставка инвестиционных и инновационных проектов «Эффективность и качество».

Также в рамках форума был проведен международный фотоконкурс «Технологические тренды Евразии» для сплочения населения стран и регионов на территории Евразийского экономического сообщества.

Участники конкурса фотографии продемонстрировали свое авторское видение потенциала современных технологических процессов, красоту и величие урбанистики, а также активации творческого потенциала и патриотических чувств граждан.