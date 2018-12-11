2018-12-11T17:55:00+03:00
Происшествия

Причиной смерти годовалого ребенка в частом садике Екатеринбурга стала вирусная инфекция

Специалисты Роспотребнадзора нашли в учреждении десятки нарушений
Олег Галимов
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Еще в ноябре мальчик болел ОРВИЕще в ноябре мальчик болел ОРВИФото: Алексей БУЛАТОВ
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Спустя неделю после трагедии в частом детском садике на Эльмаше, где скончался годовалый ребенок, стали известны подробности трагедии.

Как рассказал источник «КП-Екатеринбург» знакомый с ходом расследования, еще в конце ноября малыш болел ОРВИ и вышел с больничного лишь 26 числа, однако до 3 декабря мальчик был очень активен и ел вместе со сверстниками.

В прошлый вторник родители как обычно привели ребенка к 7 утра, но с самого начала воспитательница заметила неладное: завтракать он отказался, а к 11 часам резко захотел спать. Через 20 минут нянечка пришла проверить его состояние и поняла, что мальчик не дышит и не реагирует на голос. На губах ребенка была слизь.

Прибывшие врачи «скорой помощи» пытались спасти жизнь малышу, но через несколько минут констатировали смерть. По предварительной версии, причиной летального исхода стала вирусная инфекция, источник которой не установлен.

Уже на следующий день в садик пришли специалисты Роспотребнадзора, которые и выявили массовые нарушения. Среди них:

Недостаточное количество шкафчиков для хранения одежды и обуви;

Постельные принадлежности хранятся совместно с верхней одеждой детей;

Не оборудовано достаточное количество кроватей;

Отсутствует маркировка постельного белья;

Не оборудована двухсекционная раковина для мытья посуды;

В холодильнике хранились просроченные продукты;

В морозильной камере повторно замораживали полуфабрикаты и сырье;

Не организован питьевой режим;

Некачественно проводится генеральная уборка помещений;

Отсутствует маркировка постельного белья;

Допускается использование мягконабивных и ворсовых игрушек.

Также были выявлены нарушения противопожарной безопасности, в частности – в садике не установлена сигнализация.

В ближайшее время специалисты проверят состояние здоровье и других детей, которые контактировали с умершим мальчиком. Что касается детского сада – его закрыли до устранения всех нарушений.

Следственное управление вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Некачественное оказание услуг», но районная прокуратура отменила его.

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