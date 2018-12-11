2018-12-11T16:07:58+03:00
Происшествия

Екатеринбургские хирурги, изуродовавшие сибирячке грудь и ягодицу, попали под следствие

Женщине провели две операции в первой половине этого года
Олег Галимов
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Первую операцию провел Игорь Цветков, вторую – Николай ГолубковПервую операцию провел Игорь Цветков, вторую – Николай Голубков
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении хирургов екатеринбургского Центра косметологии и пластической хирургии им. С. В. Нудельмана. Причиной стали увечья нанесенные жительнице Сургута Мирославе (имя изменено – прим.ред.)

- Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга,

В таком состоянии Мирослава проснулась после операции на ягодицах. Фото: предоставлено героиней публикации

В таком состоянии Мирослава проснулась после операции на ягодицах. Фото: предоставлено героиней публикации

В первой половине этого года сибирячке провели две операции по коррекции груди и ягодицы, но в результате женщина оказалась покалеченной, а на ее коже остались безобразные шрамы.

- Мне не вставляли никаких имплантов, но через некоторое время грудь деформировалась. Хотя мне должны были сделать лишь небольшую коррекцию, - рассказывала Мирослава. - Я решила проконсультироваться у других пластических хирургов в городе Москве. И там мне сказали неутешительный результат – все очень плохо, уральские врачи допустили ошибку и теперь точно не обойтись без имплантатов.

Первую операцию сделал хирург Игорь Цветков, но в итоге соски Мирославы оказались расположены слишком высоко. Поправить работу коллеги вызвался Николай Голубков, но в итоге стало только хуже.

Мирослава несколько раз направляла результаты анализов врачу, но он уверял, что на снимках ничего страшного нет. Также уральский «целитель» рекомендовал продолжать делать массаж, обертывание и физиотерапию на протяжении нескольких месяцев.

Пластические хирурги уверяли, что так и должно быть, и что все пройдет, главное делать массаж. Фото: предоставлено героиней публикации

Пластические хирурги уверяли, что так и должно быть, и что все пройдет, главное делать массаж. Фото: предоставлено героиней публикации

Если материалы дела передадут в суд, то врачам будет грозить до двух лет лишения свободы.

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