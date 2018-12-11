2018-12-11T15:12:58+03:00
Звезды

Менеджер по продажам из Екатеринбурга побрился на лысо, чтобы сыграть «плохого парня» в фильме Гая Ричи

42-летнего Леона Янина пригласили на съемки после того, как он вызвал Джейсона Стэтхема на спортивную дуэль в Instagram
Екатерина САЛТЫКОВА
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Когда-то Стетхэм пришел в кино Гая Ричи с улицы. Фото: кадр из фильма/соцсетиКогда-то Стетхэм пришел в кино Гая Ричи с улицы. Фото: кадр из фильма/соцсети
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Как покорить Голливуд, не выходя из дома? Похоже, ответ на этот вопрос знает 42-летний житель Екатеринбурга Леон Янин. Обычный менеджер по продажам в строительной компании внезапно для себя стал актером. И все благодаря Instagram. Леон записал ролик, где он с легкостью приседает с большущей автомобильной шиной. Недолго думая, уралец отправил этот ролик звезде голливудских боевиков Джейсону Стэтхему. Мол, повтори… Стэтхем, известный своей спортивной формой «вызов принял» и повторил. Да еще и похвалил уральца за хорошую физическую подготовку.

- И тут понеслась. Я присылал ему в личный чат видео, где подтягиваюсь, отжимаюсь, а он выкладывал у себя на страничке «ответку», - рассказывает свердловчанин. – У нас был исключительно спортивный интерес. И это притом, что я никогда не занимался профессионально спортом (смеется). В детстве занимался, да и то фигурным катанием. Я и представить не мог, что это выльется в предложение на съемки в фильме.

Оказалось, что спортивная форма Янина, впечатлила не только Стэтхема, но и британского режиссера Гая Ричи. Того самого, который снял культовые боевики «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-рольщик». Режиссер посчитал, что Янин идеально впишется на роль «плохого парня» в его новом боевике.

Скоро будущий актер получит сценарий на двух языках. Фото: соцсети

Скоро будущий актер получит сценарий на двух языках. Фото: соцсети

- Месяц назад мне позвонили представители режиссера и пригласили в Москву на смотр, - продолжает Леон. – Я встретился с продюсерами и юристами. Говорю им: «Ребята, вы для меня, как снег на голову». А они: «Вы русские все со снегом сравниваете, поэтому у вас и холодно!». В Москве мою анкету с параметрами роста, веса, возраста занесли в базу данных потенциальных кандидатов на роли. С меня также сняли мерки одежды. А еще попросили побриться на лысо! Герой-то мой без волос. Ну ладно, думаю, волосы не зубы - отрастут, и сбрил свою шевелюру. Ради такого дела не жалко (смеется).

В столице Янину объяснили, как вести себя на съемках. Видео не снимать, фотографии не делать, суммы контрактов не называть. Хотя сам Леон признается, пока называть и нечего. Гонорар они пока не утвердили, контракт не подписали. Сначала нужно ознакомиться со сценарием и пройти кастинг.

- Сценарий мне вышлют на двух языках: русском и английском. В фильме у Стетхема будет роль первого плана, а у меня второго. Поэтому учить придется много, - говорит Янин. – А еще продюсеры попросили подчеркнуть в сценарии места, с которыми я не согласен. По моральным или идеологическим соображениям. Сказали, что сценарий будут дорабатывать.

Если Янина все-таки утвердят на пробы, то уже в марте новоиспеченный актер поедет в Прагу. А уже в июле начнутся основные съемки. Проходить они будут в Сербии и Праге и будут идти два с половиной года.

К слову, для самого Гая Ричи не впервой звать в свои картины «людей с улицы». Например, Стетхэма он позвал сниматься в «Карты, деньги два ствола», когда тот еще работал моделью и продавцом. Несмотря на отсутствие у последнего актерского опыта, Ричи доверил молодому парню сыграть одного из ключевых персонажей в фильме. Да и актера Винни Джонса, который сыграл в «Картах…» крутого парня по имени Тони, Гай Ричи отыскал на футбольном поле (актер Винни Джонс в прошлом профессиональный футболист, известный своим вспыльчивым характером – Ред.).

Джейсон Стейтем уже два десятилетия снимается у Гая Ричи. Фото: instagram

Джейсон Стейтем уже два десятилетия снимается у Гая Ричи. Фото: instagram

Что касается гонораров, то тогда у Гая Ричи на все про все было 960 футов стерлингов. Всю эту сумму он распределил на зарплату актерам и съемочной группе. Какой бюджет у нового боевика режиссера пока загадка. Но судя по предыдущему опыту, скупиться на гонорар уральцу Гай Ричи уж точно не будет.

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