2018-12-12T09:19:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге участковый избил свою жену и дочь-подростка в День полиции

У женщины диагностировали перелом челюсти
Олег Галимов
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под следствие попал участковый ОП № 7 Александр Т., которого подозревают в избиении жены и несовершеннолетней дочери. Все произошло в ночь на 11 ноября, когда полицейский вернулся пьяным в свою квартиру на улице Шефской после празднования Дня сотрудника МВД.

По словам источника «КП» в правоохранительных органах, мужчина нанес супруге несколько ударов по голове и сломал ей челюсть. Пытаясь защитить мать под «горячую руку» попала и 16-летняя дочь участкового.

- Он знатно отметил День полиции и решил дома «навести порядок», - рассказывает источник знакомый с ситуацией.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкции предусматривают до трех лет лишения свободы.

Участковый на выступлении в районном избиркоме. Фото: избирательная комиссия Октябрьского района

Участковый на выступлении в районном избиркоме. Фото: избирательная комиссия Октябрьского района

По информации из открытых источников нам удалось выяснить, что в феврале этого года участковый проводил инструктаж в избирательной комиссии Октябрьского района о действиях в случае пожарной эвакуации.

Официально комментировать этот инцидент на данном этапе в СУ СКР по Свердловской области отказались.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия
Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Новости 24
В Екатеринбурге среди лучших теннисистов страны разыгрывают 200 тысяч рублей
В Нижнем Тагиле эвакуировали студентов колледжа
Мэрия Нижнего Тагила выдвинула новые требования к мусорному регоператору
В екатеринбургском «Кольцово» аварийно сел неисправный самолет из Таиланда
Монахини из Екатеринбурга вышивают картины на елочных игрушках
Вице-губернатор Свердловской области определился с куратором работы со СМИ
Ледовый городок Екатеринбурга готов на 60%
В Екатеринбурге появились новые остановки для автобусов
«Фиг вам!»: Экс-директора Екатеринбургского цирка Марчевского защитят областные депутаты
Уральские дороги подлатают на 5 миллиардов рублей
На Урале арестовали директора, который сорвал на предприятии проверку, выдумав пожар
Пятиэтажка на Карла Либкнехта не попала в охраняемую зону здания филармонии
60 лет Константину Кинчеву: лидер «Алисы» переписывался с убийцами и получил уважение воров
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге гаишники решили принимать жалобы через интернет