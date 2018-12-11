2018-12-11T14:36:37+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге участковый избил свою жену и дочь-подростка в День полиции

У женщины диагностировали перелом челюсти
Олег Галимов
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Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под следствие попал участковый ОП № 7 Александр Т., которого подозревают в избиении жены и несовершеннолетней дочери. Все произошло в ночь на 11 ноября, когда полицейский вернулся пьяным в свою квартиру на улице Шефской после празднования Дня сотрудника МВД.

По словам источника «КП» в правоохранительных органах, мужчина нанес супруге несколько ударов по голове и сломал ей челюсть. Пытаясь защитить мать под «горячую руку» попала и 16-летняя дочь участкового.

- Он знатно отметил День полиции и решил дома «навести порядок», - рассказывает источник знакомый с ситуацией.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкции предусматривают до трех лет лишения свободы.

Участковый на выступлении в районном избиркоме. Фото: избирательная комиссия Октябрьского района

Участковый на выступлении в районном избиркоме. Фото: избирательная комиссия Октябрьского района

По информации из открытых источников нам удалось выяснить, что в феврале этого года участковый проводил инструктаж в избирательной комиссии Октябрьского района о действиях в случае пожарной эвакуации.

Официально комментировать этот инцидент на данном этапе в СУ СКР по Свердловской области отказались.

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