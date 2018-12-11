Четверо пострадавших: в Первоуральске машина «скорой», ехавшая на вызов, столкнулась с двумя легковушками

В Первоуральске бригада медиков «скорой помощи» сама неожиданно стала пациентами своих коллег. По дороге на вызов в поселок Крылосово автомобиль «03» попал в серьезное ДТП. Об этом очевидцы рассказали в паблике «Инцидент Первоуральск».

Возле церкви Петра и Павла Mazda СХ-5 вдруг свернула со своей полосы на встречную и столкнулась с медиками. От удара «скорую» развернуло и отбросило на проезжающий мимо Chevrolet.

- Chevrolet столкнулся со «скорой» практически лоб в лоб, - рассказали свидетели. - В больницу увезли пассажирку Chevrolet, водителя« скорой» и двух врачей. 61-летняя автоледи Mazda говорит, что не поняла, как произошла авария, «просто почувствовала удар».

Троих пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой, еще одного госпитализировали.

В ГИБДД дать комментарий обещали позднее.