Директор Свердловской филармонии выкупил восемь квартир в пятиэтажке на Карла Либкнехта, которую хотят снести

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский выкупил восемь квартир в жилом доме № 40 на улице Карла Либкнехта. Об этом «КП-Екатеринбург рассказал источник знакомый с ситуацией.

Таким образом, теперь филармонии принадлежит 13 квартир из 32 в пятиэтажке, которую хотят снести ради нового здания.

- Сейчас власти «вышли на тропу» переговоров. Посредники предлагают владельцам квартир компенсации. Как мне сказали, даже выше рыночной стоимости. Уже есть те, кто согласился, - написал в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По подсчетам Уральской палаты недвижимости, средняя стоимость квадратного метра в таком доме составляет порядка 75 100 рублей. Следовательно, выкуп пятиэтажки обойдется в 179,2 миллионов рублей.

Новая филармония будет состоять из двух зданий. Фото: документация проекта

Разработчик проекта нового здания филармонии Кристос Пассас объяснил во время своего визита в Екатеринбург, что архитекторам с самого начала сообщали о жилом доме, но никто не предполагал, что с его сносом возникнут проблемы.

Сами жильцы до сих пор не понимают, как городские власти могли не согласовать снос дома без их участия. Недавно областная прокуратура отмечала, что план проекта строительства до сих пор не утвержден, а дом на Карла Либкнехта нельзя признать аварийным.

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