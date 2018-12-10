2018-12-12T09:19:23+03:00
Экономика

В новом графике движения на СвЖД увеличится количество поездов «Ласточка»

Новый маршрут скоростного электропоезда отправится до Талицы
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Число рейсов в регионе увеличатЧисло рейсов в регионе увеличатФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 9 декабря 2018 года на всей сети российских железных дорог начал действовать новый график движения поездов 2018/2019 гг. На Свердловской железной дороге в новом графике увеличивается количество скорых пригородных поездов «Ласточка». С января 2019 года скоростная электричка появится на маршруте ЕкатеринбургКамышловТалица.

Всего в графике 2018/2019 гг. на СвЖД назначено 24 пригородных поезда «Ласточка». В Свердловской области они будут курсировать на направлениях между Екатеринбургом и Нижним Тагилом (8 поездов), Кушвой (2), Каменском-Уральским (4), Кузино (2), Шалей (2) и Талицей (2 поезда). В Пермском крае на направлениях ПермьКунгур (2 поезда) и Пермь – Верещагино (2 поезда).

В целом в пригородном сообщении на СвЖД новым графиком предусмотрено 389 поездов, из них 33 поезда – только в летний период (в 2017/2018 гг. было 378 поездов, в том числе 32 летних).

В дальнем пассажирском сообщении, согласно графику 2018/2019 года, на Свердловской магистрали будет курсировать 76 пар поездов, в том числе 49 пар скорых (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Появились новые поезда: скорый №137/138 НовокузнецкТюмень и пассажирский №689/690 Челябинск – Екатеринбург. Оба будут ходить через день.

Маршрут скорого поезда №140/139 АдлерНовосибирск продлен до Барнаула. На нем жители Свердловской и Тюменской областей смогут добираться до популярных курортов Горного Алтая. В зимний период поезд курсирует через день, летом – ежедневно.

У жителей Свердловской области и прилегающих северных территорий появилось прямое сообщение со столицей Башкирии. Вместо поезда №343/344 Екатеринбург – Приобье назначен поезд №351/352 Уфа – Приобье (через Екатеринбург). На участке от Екатеринбурга до Приобья он идет по расписанию поезда №343/344.

Новые "Ласточки" будут "летать" до Камышлова и Талицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые "Ласточки" будут "летать" до Камышлова и ТалицыФото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд №542/541 ОренбургНижневартовск изменил нумерацию на №341/342 и курсирует через день (раньше 1 раз в 4 дня).

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования на сети ОАО «РЖД» в новом графике составляют 567 пар. На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах назначено 28 новых поездов. Количество поездов категорий «cкорый» и «cкоростной» увеличилось с 350 до 359 (63% от общего количества). Увеличено число дневных поездов, расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава.

Международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии, а также в 11 стран СНГ и Балтии. Назначены новые международные поезда: ТомскКараганды, МинскКазань, Ташкент – Казань.

Общие размеры пригородного движения на сети ОАО «РЖД» увеличились на 78 пар и составляют 3738 пар поездов. Из них 312 пар – электропоезда «Ласточка».

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