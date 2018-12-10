2018-12-10T10:54:08+03:00
Общество

Уральская звезда: в Свердловской области определили лучших отельеров региона

Конкурс в сфере гостеприимства в этом году собрал рекордное количество участников - 112
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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«Контролировать свой график и планировать досуг – очень полезно, и календарь в этом – главный помощник»«Контролировать свой график и планировать досуг – очень полезно, и календарь в этом – главный помощник»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Уральская звезда-2018» - конкурс, который позволяет понять, на сколько удачно сформирован отельный микс Свердловской области под вызовы региона. Чтобы сделать отдых в средствах размещения различного уровня, отельеры стремятся быть уникальными во всем. Центральный by USTA Hotels пригласил в гости ведущих отельеров области и других регионов, чтобы обменяться опытом успешного гостиничного бизнеса.

- В Екатеринбурге 116 средств размещения, при этом есть все категории отелей, - отметил Сергей Данилик, президент правления НП «Клуб отельеров». – Мы можем смело организовывать масштабные мероприятия, не боясь, что гостям не хватит места. Очень радует, что к нам присоединились международные сети. Благодаря этому рынок у местных операторов изменился в лучшую сторону. Кстати, теперь некоторые местные отели по загрузке даже опережают международные.

Отельеры рассказали про главные "фишки" в работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отельеры рассказали про главные "фишки" в работеФото: Алексей БУЛАТОВ

Встретить гостей и заселить в номер со всеми удобствами – только половина дела. Не менее важно организовать или хорошо проинформировать клиента о достопримечательностях города. Сергей Данильченко, соучредитель и партнер компании Hotel Advisors Hospitality Management & Consulting, поделился опытом создания событийного календаря в Санкт-Петербурге. Он считает, что «контролировать свой график и планировать досуг – очень полезно, и календарь в этом – главный помощник».

- Сказы Бажова, самоцветы, царская семья, Демидовы, уральские горы – сколько всего у вас в регионе можно увидеть! – поддержала коллегу Татьяна Гостенина, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров. – Инфраструктурные возможности Свердловской области велики, поэтому их нужно правильно использовать.

На мероприятии обсудили работу лучших отелей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мероприятии обсудили работу лучших отелей ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

О том, кто и как продвигает гостиничный бизнес, какие «изюминки» предлагает отдыхающим мы узнали на церемонии награждения премии «Уральская звезда-2018», которая прошла 7 декабря в Уральском государственном театре эстрады. Результаты и фотогалерею вы можете посмотреть на официальной странице конкурса.

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