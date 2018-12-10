«Кабинет и сейф вскрыли, как в 90-ых»: Анатолий Марчевский вернулся к обязанностям директора екатеринбургского цирка

Бессменный руководитель екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский вернулся к своим должностным обязанностям. Сегодня утром он впервые вышел на работу после больничного.

В течение последних месяцев Марчевского буквально выживали из цирка, а во время его отсутствия руководство «Росгосцирка» направило в Екатеринбург временного управляющего в лице Александра Авраменко.

Сам ревизор объяснял свое назначение необходимостью «навести порядок в цирке».

- Пришел на работу в 9 утра, но никого из руководства на месте нет, - рассказывает Анатолий Павлович. – Коллектив тепло меня встретил, а вот кабинета и даже сейфа у меня больше нет. Пока я был на больничном – их вскрыли, прямо как в 90-ые. У нас же руководство сидит в Москве, и, похоже, что эти люди продали совесть.

Покидать стены цирка без боя Марчевский не собирается, в ближайшее время он напишет письмо министру культуры РФ Мединскому с просьбой разобраться в истории с его увольнением.

Ранее в «Росгосцирке» отмечали, что должность художественного руководителя, которую занимает Анатолий Павлович, будет ликвидирована до конца осени. Сделают они это якобы потому, что уральский цирк уже несколько лет не готовил своих представлений, а, следовательно, ему не нужен худрук.

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