На Урале рецидивист заскучал и вонзил украденную дрель в спину мужчине

В закрытом уральском городе атомщиков Новоуральске местный рецидивист устроил потасовку в баре. Ранее уже дважды судимый Дмитрий по кличке Груша пришел в бар в посреди ночи, и, видимо, решил скрасить вечер очередным разбоем. Допив пиво наш герой достал из сумки дрель и всадил ее в спину мужчине, отдыхающего за соседним столом.

Друзья пострадавшего сумели угомонить дебошира и вызвали полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/681257" frameborder="0"></iframe> Разборки в Новоуральске.Олег Галимов

- Сотрудники установили личность хулигана по горячим следам. Гражданин стоит на учете у врачей с характерным диагнозом, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Предварительное разбирательство проводят участковые уполномоченные, которые ждут заключение медиков о степени тяжести травмы пострадавшего. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение», —

Местные жители пишут в социальных сетях, что Груша лишь недавно вышел на свободу и уже успел ограбить квартиру родного брата. В числе краденного были и та самая дрель.

Теперь новоуральскому герою грозит новый срок, но до суда он пробудет под подпиской о невыезде.