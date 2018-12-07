2018-12-07T15:51:15+03:00
Происшествия

На Урале рецидивист заскучал и вонзил украденную дрель в спину мужчине

[Видео]
Олег Галимов
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Его отпустили под подписку о невыезде. Фото: скриншотЕго отпустили под подписку о невыезде. Фото: скриншот
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В закрытом уральском городе атомщиков Новоуральске местный рецидивист устроил потасовку в баре. Ранее уже дважды судимый Дмитрий по кличке Груша пришел в бар в посреди ночи, и, видимо, решил скрасить вечер очередным разбоем. Допив пиво наш герой достал из сумки дрель и всадил ее в спину мужчине, отдыхающего за соседним столом.

Друзья пострадавшего сумели угомонить дебошира и вызвали полицию.

Разборки в Новоуральске.Олег Галимов

- Сотрудники установили личность хулигана по горячим следам. Гражданин стоит на учете у врачей с характерным диагнозом, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Предварительное разбирательство проводят участковые уполномоченные, которые ждут заключение медиков о степени тяжести травмы пострадавшего. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение», —

Местные жители пишут в социальных сетях, что Груша лишь недавно вышел на свободу и уже успел ограбить квартиру родного брата. В числе краденного были и та самая дрель.

Теперь новоуральскому герою грозит новый срок, но до суда он пробудет под подпиской о невыезде.

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