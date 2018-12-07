2018-12-10T16:46:48+03:00
Происшествия

На Урале рецидивист заскучал и вонзил украденную дрель в спину мужчине

[Видео]
Олег Галимов
Поделиться:
Его отпустили под подписку о невыезде. Фото: скриншотЕго отпустили под подписку о невыезде. Фото: скриншот
Изменить размер текста:

В закрытом уральском городе атомщиков Новоуральске местный рецидивист устроил потасовку в баре. Ранее уже дважды судимый Дмитрий по кличке Груша пришел в бар в посреди ночи, и, видимо, решил скрасить вечер очередным разбоем. Допив пиво наш герой достал из сумки дрель и всадил ее в спину мужчине, отдыхающего за соседним столом.

Друзья пострадавшего сумели угомонить дебошира и вызвали полицию.

Разборки в Новоуральске.Олег Галимов

- Сотрудники установили личность хулигана по горячим следам. Гражданин стоит на учете у врачей с характерным диагнозом, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Предварительное разбирательство проводят участковые уполномоченные, которые ждут заключение медиков о степени тяжести травмы пострадавшего. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение», —

Местные жители пишут в социальных сетях, что Груша лишь недавно вышел на свободу и уже успел ограбить квартиру родного брата. В числе краденного были и та самая дрель.

Теперь новоуральскому герою грозит новый срок, но до суда он пробудет под подпиской о невыезде.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками
В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков
«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина
Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами
Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»
Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года
На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов
В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком
В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки
«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»
В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах