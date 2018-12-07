2018-12-10T16:46:48+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом в столкновении двух грузовиков погиб водитель

МАЗ врезался в Hyundai и отлетел в отбойник
Олег Галимов
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Водителю МАЗа был 71 год. Фото: служба спасения «СОВА»Водителю МАЗа был 71 год. Фото: служба спасения «СОВА»
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Сегодня днем на 31 километре ЕКАДа в жутком столкновении двух грузовиков скончался 71-летний мужчина. По информации ГИБДД, водитель МАЗа двигался по трассе в сторону Березовского и врезался в разворачивающийся от обочины Hyundai.

Фото: служба спасения «СОВА»

Фото: служба спасения «СОВА»

От удара фуру вынесло в отбойник, водитель погиб на месте.

Фото: служба спасения «СОВА»

Фото: служба спасения «СОВА»

- Установлено, что автомашиной Hyundai управлял 42 - летниймужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 17 лет. На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга, - рассказали в УГИБДД.

Фото: служба спасения «СОВА»

Фото: служба спасения «СОВА»

Причины ДТП устанавливаются.

Водителю МАЗа был 71 год. Фото: служба спасения «СОВА»

Водителю МАЗа был 71 год. Фото: служба спасения «СОВА»

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