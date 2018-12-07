Под Екатеринбургом в столкновении двух грузовиков погиб водитель

Сегодня днем на 31 километре ЕКАДа в жутком столкновении двух грузовиков скончался 71-летний мужчина. По информации ГИБДД, водитель МАЗа двигался по трассе в сторону Березовского и врезался в разворачивающийся от обочины Hyundai.

Фото: служба спасения «СОВА»

От удара фуру вынесло в отбойник, водитель погиб на месте.

Фото: служба спасения «СОВА»

- Установлено, что автомашиной Hyundai управлял 42 - летниймужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 17 лет. На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга, - рассказали в УГИБДД.

Фото: служба спасения «СОВА»

Причины ДТП устанавливаются.