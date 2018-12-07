Свадьбы не будет: красавица из Екатеринбурга и мексиканский болельщик, познакомившиеся на мундиале, разорвали помолвку

Пока футбольные фанаты Екатеринбурга продолжали жадно обсуждать идущий в городе чемпионат мира, 23-летняя Кристина Шестакова радостно паковала чемоданы. В разгар мундиаля девушка познакомилась с болельщиком из Мексики и тут же в него влюбилась. Мигель приехал поддержать свою сборную в игре против Швеции, но заблудился. Кристина стала той случайной прохожей, которая согласилась проводить его к месту встречи с друзьями.

Фото: Кристина Шестакова

Спустя четыре дня после знакомства иностранец сделал уральской красавице предложение выйти за него замуж. Кристина ответила "да".

- Если честно, то Мигель мне сразу понравился. Когда мы разошлись в первый вечер, я звонила маме и кричала: «Мамочка, я так счастлива!» А после того, как поужинали, я просто прилетела домой на крыльях, - признавалась девушка.

Фото: Кристина Шестакова

Пара начала готовиться к свадьбе, познакомилась с родителями друг друга. Кристина села за испанский и занялась оформлением документов для переезда в Мексику.

Все происходило будто в сказке. Но героям любой сказки предстоит пройти испытания, вроде огня, воды и медных труб. Собственно, последние и погубили счастье молодых. Влюбленные щедро делились в интернете фотографиями и видео о том, как развиваются их отношения. Как оказалось, зря.

Фото: Кристина Шестакова

- Сейчас у меня с Кристиной все сложно. После того, как стало известно о нашей истории в Москве и Мексике, у нас во взаимоотношениях начались проблемы, - рассказывает Мигель. - Я пробыл в Екатеринбурге 10 дней, но Кристина отказалась ехать со мной в Мексику, что очень расстроило меня. Не надо было публиковать то видео. Люди стали называть Кристину проституткой, из-за этого она потеряла работу. Люди очень жестокие.

Сейчас Кристина переехала в Москву, но к Мигелю по-прежнему не собирается. Молодой человек признается, что до сих пор любит уралочку и все же надеется на счастливый конец их истории.