2018-12-10T16:46:48+03:00
Общество

Свадьбы не будет: красавица из Екатеринбурга и мексиканский болельщик, познакомившиеся на мундиале, разорвали помолвку

Романтические отношения рухнули почти сразу же после предложения руки и сердца. И дело не в языковом барьере или переезде
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Фото: Кристина ШестаковаФото: Кристина Шестакова
Изменить размер текста:

Пока футбольные фанаты Екатеринбурга продолжали жадно обсуждать идущий в городе чемпионат мира, 23-летняя Кристина Шестакова радостно паковала чемоданы. В разгар мундиаля девушка познакомилась с болельщиком из Мексики и тут же в него влюбилась. Мигель приехал поддержать свою сборную в игре против Швеции, но заблудился. Кристина стала той случайной прохожей, которая согласилась проводить его к месту встречи с друзьями.

Ах, эта свадьба... отменилась.Сказки не получилось. Мексиканец и россиянка, познакомившиеся на мундиале, разорвали помолвку

Фото: Кристина Шестакова

Фото: Кристина Шестакова

Спустя четыре дня после знакомства иностранец сделал уральской красавице предложение выйти за него замуж. Кристина ответила "да".

- Если честно, то Мигель мне сразу понравился. Когда мы разошлись в первый вечер, я звонила маме и кричала: «Мамочка, я так счастлива!» А после того, как поужинали, я просто прилетела домой на крыльях, - признавалась девушка.

Фото: Кристина Шестакова

Фото: Кристина Шестакова

Пара начала готовиться к свадьбе, познакомилась с родителями друг друга. Кристина села за испанский и занялась оформлением документов для переезда в Мексику.

Все происходило будто в сказке. Но героям любой сказки предстоит пройти испытания, вроде огня, воды и медных труб. Собственно, последние и погубили счастье молодых. Влюбленные щедро делились в интернете фотографиями и видео о том, как развиваются их отношения. Как оказалось, зря.

Фото: Кристина Шестакова

Фото: Кристина Шестакова

- Сейчас у меня с Кристиной все сложно. После того, как стало известно о нашей истории в Москве и Мексике, у нас во взаимоотношениях начались проблемы, - рассказывает Мигель. - Я пробыл в Екатеринбурге 10 дней, но Кристина отказалась ехать со мной в Мексику, что очень расстроило меня. Не надо было публиковать то видео. Люди стали называть Кристину проституткой, из-за этого она потеряла работу. Люди очень жестокие.

Сейчас Кристина переехала в Москву, но к Мигелю по-прежнему не собирается. Молодой человек признается, что до сих пор любит уралочку и все же надеется на счастливый конец их истории.

Первая свадьба Мундиаля.Кристина и Мигель встретили друг друга на футболе и решили поженится. Кто там говорил, что любовь на Чемпионате закончится вместе с Чемпионатом?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками
В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков
«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина
Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами
Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»
Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года
На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов
В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком
В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки
«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»
В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах