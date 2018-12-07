2018-12-07T10:49:56+03:00
Общество

Скандалом вокруг сноса дома в Екатеринбурге ради филармонии заинтересовался Советник Президента

Михаил Федотов посоветовал губернатору Свердловской области взять ситуацию под личный контроль
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вот такому проекту "мешает" жилая пятиэтажка. Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской областиВот такому проекту "мешает" жилая пятиэтажка. Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
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К вопросу о том, снести или нет в Екатеринбурге ради филармонии жилую пятиэтажку, подключился Совет по правам человека РФ. Депутат Госдумы Андрей Альшевских, выступающий за сохранение дома, направил председателю СПЧ обращение с просьбой «спасти жителей дома на Карла Либкнехта, 40 от культурных «рейдеров».

Фото: Facebook Андрея Альшевских

Фото: Facebook Андрея Альшевских

- Я обратился к губернатору Свердловской области с настоятельной просьбой дать поручение рассмотреть доводы жителей указанного дома в защиту их законных интересов с тем, чтобы найти взаимоприемлимое решение данной конфликтной ситуации, а также взять ее решение под личный контроль, - говорится в ответе за подписью председателя и Советника Президента Михаила Федотова.

Скандал вокруг нового зала филармонии и соседствующим с ним домом возник в начале осени. Жильцов дома просто поставили перед фактом, что здание сравняют с землей. Причем, узнали люди об этом не лично от властей, а из публикаций в СМИ.

Многие живут в пятиэтажке с момента ее постройки и не намерены в одночасье лишиться, по сути, родового гнезда.

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