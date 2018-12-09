В селе недалеко от Режа сгорел шестилетний ребенок и его дедушка

В селе Клевакинское Режевского района в воскресенье днем произшла трагедия. Загорелся один из частных домов на улице Зелёная. К несчастью, в доме на тот момент находились двое человек: 69-летний пенсионер и его шестилетний внук. Они так и не смогли выбраться из огня - их тела пожарные нашли, когда начали тушить полыхающее здание. По версии следственно-оперативной группы, причиной пожара могло послужить возгорание от печки.

- Родители ребенка в разводе, и мальчик на выходные приехал в гости к дедушке и отцу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Отец в воскресенье уехал на работу в Екатеринбург.

По предварительной версии дом загорелся из-за печиФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следственный комитет уже возбуждил уголовное дело по третьей части статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, и назначили судебные экспертизы для того, чтоб определить точные причины возгорания, а также смерти мальчика и пенсионера. Более подробно изучается характеристика членов семьи, в которой произошла трагедия.

- В процессе расследования сотрудники СКР также рассмотрят условия, которые могли привести к произошежшему, - уточняют в Следственном комитете по Свердловской области. - Помимо того, следователи будут наблюдать за работой органов и учреждений, которые будут оказывать помощь оставшейся семье. Расследование уголовного дела продолжается.