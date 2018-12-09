Жители Свердловской области спасли рысь, попавшую под машину

Два молодых свердловчанина ехали в Челябинскую область по трассе и заметили, как проезжающая спереди машина что-то сбила и сразу уехала. Небезразличные мужчины остановились, вышли из автомобиля и увидели умирающую рысь. Не потерялись, не прошли мимо, а тут же позвонили в министерство экологии. Там им объяснили алгоритм действий, после чего наши герои, не пожалев времени, решили отвезти раненную рысь в приют зоозащиты «Спаси меня».

- Кошечка билась в агонии, сильных судорогах, - вспоминает руководитель фонда зоозащиты Карен Даллакян. - Ребята доставили её с черепно-мозговой травмой. Целый час мы решали спасти её или усыпить, чтобы не мучалась. Решили, что усыпить её всегда успеем. И загнав рысь в медикаментозную кому, провели операцию. Через три дня она у нас проснулась как нормальная дикая кошка со всеми работающими системами организма. Мы провели полную терапию, выдержали карантин по бешенству, две операции по переломам.

Дикую кошку оперировали дважды Фото предоставил Карен Даллакян

Сейчас животное чувствует себя хорошо, живёт в одном вольере со второй рысью по кличке Марыся. Проявляет все признаки дикой кошки - выходит лишь в темное время суток. Лишний раз работники приюта стараются её не беспокоить. К сожалению, звери быстро привыкают, и, если это случается, люди больше не в праве выпускать их обратно на волю.

- Долго не могли назвать девочку, провели голосование в соцсетях и назвали Раися, - рассказывает Карен Даллакян. - Спасибо ребятам из Свердловской области, что не побоялись и взяли дикое животное с собой, погрузили в багажник и привезли к нам. Потратили на это полдня. Они давали показания перед целым коммитетом, проходили допрос и ждали три часа, пока не определилась судьба спасенной ими рыси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/681447" frameborder="0"></iframe> Работники приюта "Спаси меня" сделали операцию рыси, которую сбила машина.В приют её привезли два молодых человека, жители небольшого городка под Екатеринбургом. Мужчины спасли истекающую кровью дикую кошку, оставленную виновниками аварии на трассеПредоставлено "Комсомолке"

На самом деле, мало доставить пострадавшего зверя в приют. При появлении нового животного приходят инспектора, составляют протоколы. И выпустить уже здорового зверя на волю тоже не так просто. Разрешения на содержание, на выпуск выдаются в министерстве экологии. По весне рысь будут тестировать, способна ли она охотиться, боится ли людей. И после всех проверок будет решено, выпустят дикую кошечку или нет.

- Дело в том, что когда животные привыкают к людям, они перестают их бояться, могут выйти к людям и даже напасть, а в таких случаях их однозначно убивают, - уверяет Карен Даллакян. - К сожалению, после непройденной проверки у нас так остался лисенок. Но на выпуск есть куница и енотовидная собака. А вот вторая рысь, Марыся, останется у нас навсегда - она попала к нам после того, как угодила в капкан и осталась без лапки. Так что в дикой природе она не выживет. Надеюсь, с Раисей всё будет удачней.

Сейчас Раися живет в приюте вместе с другой рысью Фото предоставил Карен Даллакян

И «Комсомолка» будет следить за судьбой спасенной уральцами рыси. Если вы хотите помочь приюту «Спаси меня», то сделать это можно на официальном сайте или в группе во Вконтакте.