В Екатеринбурге неизвестные обстреляли автобус

В субботу в уральской столице случилось непредвиденное событие - 48-й автобус ехал по привычному маршруту, как вдруг в рядом с остановкой у ТРК «Парк-Хаус» на него напали. Двое молодых людей принялись обстреливать автобус и пробили стекла в двух местах.

- К счастью, автобус в тот момент был пустой, без пассажиров, - заявил Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области. - В салоне находились только водитель и кондуктор. Обошлось без острадавших. Сказать, что хулиганы обстреляли автобус из огнестрельного оружия, пока нельзя. Идет проверка. Но можно предположить, что использовалось пневматическое оружие или даже камни.

Личности нападавших также не установлены. О происшествии полиции сообщил водитель. Он остался на месте для составления протокола.