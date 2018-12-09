В Екатеринбурге неизвестные обстреляли автобус

В субботу в уральской столице случилось непредвиденное событие - 48-й автобус ехал по привычному маршруту, как вдруг в рядом с остановкой у ТРК «Парк-Хаус» на него напали. Молодые люди принялись обстреливать автобус и пробили стекла в двух местах так, что они треснули. Но, к счастью, никто не пострадал.

- Автобус в тот момент был пустой, без пассажиров, - заявил Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области. - В салоне находились только водитель и кондуктор. Обошлось без пострадавших. Сказать, что хулиганы обстреляли автобус из огнестрельного оружия, пока нельзя. Идет проверка. Но можно предположить, что использовалось пневматическое оружие или даже камни.

Личности нападавших также не установлены. О происшествии сотрудникам отдела полиции № 3 сообщил водитель. Он остался на месте для составления протокола. После сообщения водителя о нападении на место выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они опросили местных жителей и свидетелей, а также начали проверку подростков, состоящих на учете, а также ранее судимых граждан. Вполне возможно, что злоумышленники уже совершали такие преступления.