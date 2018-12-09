«Такое случается раз в пять лет»: в небе над Екатеринбургом можно увидеть комету Виртанена

В субботу поздним вечером в небе над Екатеринбургом наблюдалось необычное явление - комета Виртанена. Фотограф Евгений Кудымов сфотографировал её в поселке Шабровском. Комету, кстати, можно увидеть и невооруженным глазом. Подробнее о комете Виртанена, времени её пребывания на небе и самой подходящей дате для изучения «Комсомолке» рассказал преподаватель астрономии УрФУ Павел Скрипниченко.

- Комета 46P или, как ее еще называют, комета Виртанена к середине декабря будет более яркой, - предупреждает Павел Скрипниченко, сотрудник учебной обсерватории УрФУ. - Период её вращения вокруг Солнца чуть больше пяти лет. В связи с тем, что Земля вращается вокруг Солнца, и комета вращается вокруг Солнца, периодически она подходит к Земле, и мы её можем наблюдать. Эта комета - короткопериодическая, то есть является событием не таким редким, как, например, комета Галлея, которая делает оборот 70-80 лет. По размерам комета Виртанена порядка километра. Открыта она достаточно давно - уже полвека про нее все знают.

Астрофотографы на съемке небесных объектов, ночью с суботты на воскресенье снимали комету Виртанена Фото: Евгений Кудымов

Она должна наиболее близко подойти к Солнцу в районе 12 декабря. Именно в этот момент поток вещества с её поверхности усилится. Дело в том, что кометы - ледяные образования, и когда они приближаются к Солнцу, часть их поверхности плавится, образуются хвосты и за счет солнечного излучения обратно отбрасываются. То есть тогда она становится ярче, и мы на Земле видим её отчетливее.

На самом деле, комета Виртанена - четвертой звездной величины, то есть является не самым ярким и зрелищным явлением на небе. Даже Полярная звезда более яркая. Но разглядеть её и отличить от звезд всё-таки можно - она представляет собой небольшое размытое пятнышко, излучающее мягкий тусклый свет. Так что даже неподготовленный человек сможет увидеть её невооруженным глазом. Но лучше знать, где искать.

Фотограф за работой - охотится за красивыми небесными кадрами и следит за созвездиями в специальной программе Фото: Евгений Кудымов

- Вооружитесь биноклем, - дает совет Павел Скрипниченко. - Выедете за город, чтобы не было засветки неба. Дождитесь хорошей ясной погоды, чтобы не было облаков. Проходить комета Виртанена будет по созвездию Тельца - так что заранее посмотрите, как оно выглядит на картах и попробуйте поискать его на небе. По стороне света ориентироваться невозможно, так как она меняется в зависимости от времени суток. Нужно смотреть на созвездия - пока комета проходит через созвездие Кита, потом Эридана и в середине декабря будет проходить через Тельца.

После 11-12 числа комета начнет отдалятся, тускнеть, и мы её больше не сможем найти на небе. Снова увидеть её удастся лишь через пять лет.