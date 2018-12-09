2018-12-11T14:15:43+03:00
Общество

«Такое случается раз в пять лет»: в небе над Екатеринбургом можно увидеть комету Виртанена

Небольшое размытое пятнышко удастся разглядеть даже без специальной техники
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Комету запечатлил уральский фотограф Фото: Евгений КудымовКомету запечатлил уральский фотограф Фото: Евгений Кудымов
Изменить размер текста:

В субботу поздним вечером в небе над Екатеринбургом наблюдалось необычное явление - комета Виртанена. Фотограф Евгений Кудымов сфотографировал её в поселке Шабровском. Комету, кстати, можно увидеть и невооруженным глазом. Подробнее о комете Виртанена, времени её пребывания на небе и самой подходящей дате для изучения «Комсомолке» рассказал преподаватель астрономии УрФУ Павел Скрипниченко.

- Комета 46P или, как ее еще называют, комета Виртанена к середине декабря будет более яркой, - предупреждает Павел Скрипниченко, сотрудник учебной обсерватории УрФУ. - Период её вращения вокруг Солнца чуть больше пяти лет. В связи с тем, что Земля вращается вокруг Солнца, и комета вращается вокруг Солнца, периодически она подходит к Земле, и мы её можем наблюдать. Эта комета - короткопериодическая, то есть является событием не таким редким, как, например, комета Галлея, которая делает оборот 70-80 лет. По размерам комета Виртанена порядка километра. Открыта она достаточно давно - уже полвека про нее все знают.

Астрофотографы на съемке небесных объектов, ночью с суботты на воскресенье снимали комету Виртанена Фото: Евгений Кудымов

Астрофотографы на съемке небесных объектов, ночью с суботты на воскресенье снимали комету Виртанена Фото: Евгений Кудымов

Она должна наиболее близко подойти к Солнцу в районе 12 декабря. Именно в этот момент поток вещества с её поверхности усилится. Дело в том, что кометы - ледяные образования, и когда они приближаются к Солнцу, часть их поверхности плавится, образуются хвосты и за счет солнечного излучения обратно отбрасываются. То есть тогда она становится ярче, и мы на Земле видим её отчетливее.

На самом деле, комета Виртанена - четвертой звездной величины, то есть является не самым ярким и зрелищным явлением на небе. Даже Полярная звезда более яркая. Но разглядеть её и отличить от звезд всё-таки можно - она представляет собой небольшое размытое пятнышко, излучающее мягкий тусклый свет. Так что даже неподготовленный человек сможет увидеть её невооруженным глазом. Но лучше знать, где искать.

Фотограф за работой - охотится за красивыми небесными кадрами и следит за созвездиями в специальной программе Фото: Евгений Кудымов

Фотограф за работой - охотится за красивыми небесными кадрами и следит за созвездиями в специальной программе Фото: Евгений Кудымов

- Вооружитесь биноклем, - дает совет Павел Скрипниченко. - Выедете за город, чтобы не было засветки неба. Дождитесь хорошей ясной погоды, чтобы не было облаков. Проходить комета Виртанена будет по созвездию Тельца - так что заранее посмотрите, как оно выглядит на картах и попробуйте поискать его на небе. По стороне света ориентироваться невозможно, так как она меняется в зависимости от времени суток. Нужно смотреть на созвездия - пока комета проходит через созвездие Кита, потом Эридана и в середине декабря будет проходить через Тельца.

После 11-12 числа комета начнет отдалятся, тускнеть, и мы её больше не сможем найти на небе. Снова увидеть её удастся лишь через пять лет.

И еще красивый кадр от астрофотографа Евгения Фото: Евгений Кудымов

И еще красивый кадр от астрофотографа Евгения Фото: Евгений Кудымов

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками
В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков
«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина
Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами
Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»
Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года
На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов
В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком
В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки
«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»
В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах