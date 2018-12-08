2018-12-08T11:05:34+03:00
Происшествия

"Думали, что взорвался газ!": на Уктусе вспыхнул частный дом

Сотрудники МЧС быстро выяснили, что за странные хлопки во время пожара напугали очевидцев
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Роман НеволинФото: Роман Неволин
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Сегодня днем на улице Можайского в Екатеринбурге вспыхнул частный дом. Пламя видно издалека, поэтому на место тут же стянулись прохожие. И уже через несколько минут шарахнулись от дома - внутри прогремели странные хлопки. Многие тут же подумали, что взорвался газ. Но все оказалось совсем не так.

Фото:Анастасия Макарова

Фото:Анастасия Макарова

- На самом деле, пожар начался в надворных постройках и частично охватил дом, - рассказали "КП-Екатеринбург" в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пламя распространилось на площади 69 квадратных метров. Никакого взрыва газа не было. Дело в том, что в надворных постройках находилось 2 кислородных баллона и, уже после начала пожара, они нагрелись и взорвались под действием высокой температуры.

Фото: Анастасия Макарова

Фото: Анастасия Макарова

Также там был баллон с пропаном, но пожарные успели вынести его с территории, объятой пламенем, и избежать угрозы взрыва.

- На месте работают 5 единиц техники и 12 человек личного состава, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информации о пострадавших нет. Тушение продолжается.

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