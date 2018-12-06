2018-12-06T18:02:58+03:00
Общество

Какие убытки должна компенсировать страховая компания

Разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
Поделиться:
Мужчина больше года не получал положенную выплатуМужчина больше года не получал положенную выплатуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителю Уралмаша пришлось обратиться в суд с иском к страховой компании, которая больше чем на год задержала возмещение по КАСКО. Все это время мужчина выплачивал банку кредит за машину, которая давно сгорела. Хотя своевременная выплата по КАСКО помогла бы погасить кредит и не нести убытки, выплачивая проценты банку. А это 200 тысяч рублей.Согласитесь, ситуация не из приятных.

При этом, Верховный суд ранее в «Обзоре судебной практики ВС РФ №3-2018» четко указал на обязанность страховщика компенсировать убытки страхователя, которые он понес из-за задержки выплаты.

Суд пришел к выводу, что если убытки гражданин понес по вине страховой компании, безосновательно задержавшей выплаты страхового возмещения, то в его пользу могут быть взыскана не только сумма убытков, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда.

При этом суд отметил: если страховая компания допустила ненадлежащее исполнение обязательств – задержала выплату и пр. – то она обязана доказывать отсутствие своей вины в причинении вреда страхователю.

Важно, что именно страховая компания при обращении к ней страхователя при наступлении страхового случая обязана предпринять все необходимые действия и разумные меры по исполнению обязательства по выплате возмещения. Если для этого имеются препятствия, не зависящие от страховой компании, то она обязана незамедлительно сообщить страхователю них.

Также Верховный Суд отметил: если страховая неправомерно отказалась провести восстановительный ремонт автомобиля, то гражданин (страхователь) вправе требовать от нее выплаты стоимости ремонта в пределах страховой суммы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новшества российских авиакомпаний: что на самом деле изменилось для пассажиров?
Скоро новогодние каникулы, пассажиры дружно полетят на курорты и в гости к родственникам. Интернет кипит от слухов: мол, за выбор места в самолете нужно платить, за регистрацию в аэропорту - тоже. Давайте разберемся, что реально изменилось
Новости 24
Баня, шкаф и козырек магазина: самые неожиданные места, где прячутся уральские осужденные-беглецы
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел деловую игру для студентов Уральского горного университета
В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ закрывают все садики и школы в районе Лебяжка
В Екатеринбурге родителей троих первоклашек осудили за поддельную прописку детей
На закрытии Международного форума добровольцев наградили лучших представителей этой сферы
Семья уральцев лишилась в Кольцово 30 тысяч долларов, засмотревшись на самолеты
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков - эмитентов карт «Мир»
В Екатеринбурге изменится адрес визового центра Италии
Здание сгнило: закрывается единственная на Урале колония для смертников
Перекрывать дороги не будут: в Екатеринбурге пройдет крестный ход в честь покровительницы города