2018-12-07T11:32:34+03:00
Общество

Какие убытки должна компенсировать страховая компания

Разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
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Мужчина больше года не получал положенную выплатуМужчина больше года не получал положенную выплатуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителю Уралмаша пришлось обратиться в суд с иском к страховой компании, которая больше чем на год задержала возмещение по КАСКО. Все это время мужчина выплачивал банку кредит за машину, которая давно сгорела. Хотя своевременная выплата по КАСКО помогла бы погасить кредит и не нести убытки, выплачивая проценты банку. А это 200 тысяч рублей.Согласитесь, ситуация не из приятных.

При этом, Верховный суд ранее в «Обзоре судебной практики ВС РФ №3-2018» четко указал на обязанность страховщика компенсировать убытки страхователя, которые он понес из-за задержки выплаты.

Суд пришел к выводу, что если убытки гражданин понес по вине страховой компании, безосновательно задержавшей выплаты страхового возмещения, то в его пользу могут быть взыскана не только сумма убытков, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда.

При этом суд отметил: если страховая компания допустила ненадлежащее исполнение обязательств – задержала выплату и пр. – то она обязана доказывать отсутствие своей вины в причинении вреда страхователю.

Важно, что именно страховая компания при обращении к ней страхователя при наступлении страхового случая обязана предпринять все необходимые действия и разумные меры по исполнению обязательства по выплате возмещения. Если для этого имеются препятствия, не зависящие от страховой компании, то она обязана незамедлительно сообщить страхователю них.

Также Верховный Суд отметил: если страховая неправомерно отказалась провести восстановительный ремонт автомобиля, то гражданин (страхователь) вправе требовать от нее выплаты стоимости ремонта в пределах страховой суммы.

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