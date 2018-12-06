2018-12-06T16:45:28+03:00
Общество

Конкурс управленцев «Лидеры России» подходит к финалу

До заключительного тестирования допущены 15 046 человек
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Фото: официальный сайт конкурсаФото: официальный сайт конкурса
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Конкурс управленцев «Лидеры России» реализовывается в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Тест оценки управленческого потенциала – заключительный этап. Накануне, 1 декабря, конкурсанты получили возможность пройти демонстрационную версию тестирования, проверить скорость интернета и корректность работы компьютера и браузера. 2 декабря стало доступно основное тестирование. На прохождение этого блока участникам дали двое суток. По итогам этого блока будут определены полуфиналисты.

- Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как управленцы. Тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства, - отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

До прохождения этого блока тестирования по итогам проверки способностей и общих знаний о России были допущены 15 046 человек (из Оренбурга, например, 90 человек), тогда как в конкурсе прошлого года допуск до этого этапа получили лишь 12 500 конкурсантов. Из их числа будут определены полуфиналисты от каждого федерального округа, которые в январе и феврале 2019 года встретятся на региональных полуфиналах. Они пройдут в очном формате во всех федеральных округах. В марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей.

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