2018-12-07T11:32:34+03:00
Недвижимость

В России снизился показатель ввода жилья

По отношению к 2017 году он стал ниже на 3,6%
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Оренбург активно застраивается новым жильемОренбург активно застраивается новым жильемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Майским Указом Президента России поручено увеличить объем ввода жилья до 120 млн квадратных метров в год, то есть в полтора раза. Некоторые города, например, Оренбург уверенно идет к этим показателям – за десять месяцев 2018 года в Оренбургской области объемы вводимого жилья на 12% превысили уровень прошлого года.

На сегодняшний день в регионе сдано 88% от запланированного годового объема – почти 792 тысячи кв. метров жилой площади. Из них 392,1 тысячи кв. метров построено населением за счет собственных и привлеченных средств, почти 400 тысяч кв. метров введено в индустриальном секторе.

Ольга Мищерякова, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, подчеркивает, что «строительные компании региона обладают достаточными ресурсами для реализации стоящих перед отраслью задач».

При таком раскладе в Оренбургской области к 2024 году должно вводиться не менее 1,3 млн квадратных метров в год. В этом году планируется ввод 900 тысяч кв. метров.

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