2018-12-07T11:32:34+03:00
Общество

«Вот же шулера!»: главред «Эха Москвы» назвал жульничеством переименование аэропорта Екатеринбурга

«Кольцово» доименовали в честь Акинфия Демидова
Олег Галимов
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Голосование проходило в четыре этапаГолосование проходило в четыре этапаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Меньше двух суток прошло с того момента, как аэропорт «Кольцово» доименовали в честь предпринимателя Акинфия Демидова. Многих такой вариант очень удивил, учитывая что еще вечером 30 ноября в лидерах голосования был Павел Бажов, а на втором месте кандидатура маршала Георгия Жукова.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и вовсе назвал итоги конкурса жульничеством

- Вот же шулера! – написал Венедиктов в своем telegram-канале. - Аэропорт Екатеринбурга: после закрытия голосования лидирует Павел Бажов с 41,4 тысячами голосов, Акинфий Демидов – 39,4 тысячи. Однако вдруг итоги уже после - Бажов – 43 тысячи, Демидов – 48 тысяч. И это все, что вы должны были знать об организаторах этого жульничества

При этом еще неизвестно, когда официально аэропорт обретет второе имя. Известно лишь, что это произойдет после указа президента.

- Когда это произойдет, появится возможность говорить о практических действиях. Это вопрос следующих дней, месяцев, а может и года, - рассказал «КП» директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов» Евгений Красиков.

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