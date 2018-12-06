2018-12-06T16:10:39+03:00
Общество

«Вот же шулера!»: главред «Эха Москвы» назвал жульничеством переименование аэропорта Екатеринбурга

«Кольцово» доименовали в честь Акинфия Демидова
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Голосование проходило в четыре этапаГолосование проходило в четыре этапаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Меньше двух суток прошло с того момента, как аэропорт «Кольцово» доименовали в честь предпринимателя Акинфия Демидова. Многих такой вариант очень удивил, учитывая что еще вечером 30 ноября в лидерах голосования был Павел Бажов, а на втором месте кандидатура маршала Георгия Жукова.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и вовсе назвал итоги конкурса жульничеством

- Вот же шулера! – написал Венедиктов в своем telegram-канале. - Аэропорт Екатеринбурга: после закрытия голосования лидирует Павел Бажов с 41,4 тысячами голосов, Акинфий Демидов – 39,4 тысячи. Однако вдруг итоги уже после - Бажов – 43 тысячи, Демидов – 48 тысяч. И это все, что вы должны были знать об организаторах этого жульничества

При этом еще неизвестно, когда официально аэропорт обретет второе имя. Известно лишь, что это произойдет после указа президента.

- Когда это произойдет, появится возможность говорить о практических действиях. Это вопрос следующих дней, месяцев, а может и года, - рассказал «КП» директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов» Евгений Красиков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новшества российских авиакомпаний: что на самом деле изменилось для пассажиров?
Скоро новогодние каникулы, пассажиры дружно полетят на курорты и в гости к родственникам. Интернет кипит от слухов: мол, за выбор места в самолете нужно платить, за регистрацию в аэропорту - тоже. Давайте разберемся, что реально изменилось
Новости 24
Баня, шкаф и козырек магазина: самые неожиданные места, где прячутся уральские осужденные-беглецы
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел деловую игру для студентов Уральского горного университета
В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ закрывают все садики и школы в районе Лебяжка
В Екатеринбурге родителей троих первоклашек осудили за поддельную прописку детей
На закрытии Международного форума добровольцев наградили лучших представителей этой сферы
Семья уральцев лишилась в Кольцово 30 тысяч долларов, засмотревшись на самолеты
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков - эмитентов карт «Мир»
В Екатеринбурге изменится адрес визового центра Италии
Здание сгнило: закрывается единственная на Урале колония для смертников
Перекрывать дороги не будут: в Екатеринбурге пройдет крестный ход в честь покровительницы города