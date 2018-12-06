«Вот же шулера!»: главред «Эха Москвы» назвал жульничеством переименование аэропорта Екатеринбурга

Меньше двух суток прошло с того момента, как аэропорт «Кольцово» доименовали в честь предпринимателя Акинфия Демидова. Многих такой вариант очень удивил, учитывая что еще вечером 30 ноября в лидерах голосования был Павел Бажов, а на втором месте кандидатура маршала Георгия Жукова.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и вовсе назвал итоги конкурса жульничеством

- Вот же шулера! – написал Венедиктов в своем telegram-канале. - Аэропорт Екатеринбурга: после закрытия голосования лидирует Павел Бажов с 41,4 тысячами голосов, Акинфий Демидов – 39,4 тысячи. Однако вдруг итоги уже после - Бажов – 43 тысячи, Демидов – 48 тысяч. И это все, что вы должны были знать об организаторах этого жульничества

При этом еще неизвестно, когда официально аэропорт обретет второе имя. Известно лишь, что это произойдет после указа президента.

- Когда это произойдет, появится возможность говорить о практических действиях. Это вопрос следующих дней, месяцев, а может и года, - рассказал «КП» директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов» Евгений Красиков.