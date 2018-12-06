2018-12-06T14:08:56+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали определили лучшие бригады вальцовщиков

В конкурсе участвовали 10 бригад
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Прокатный участок. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиПрокатный участок. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профмастерства среди бригад вальцовщиков, обслуживающих станы холодной прокатки. Конкурс направлен на рост профессиональных компетенций сотрудников, повышение престижа рабочих специальностей, пополнение кадрового резерва

Соревнование, в котором приняли участие 10 бригад, состояло из двух этапов. Сначала конкурсанты прошли компьютерное тестирование на знание технологии прокатного производства, устройства оборудования, правил охраны труда. На втором этапе экспертная комиссия оценивала выполнение бригадой плановых показателей производства, расходный коэффициент металла, соблюдение требований промышленной безопасности и трудовую дисциплину.

Бригадиры лучших бригад прокатного участка. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Бригадиры лучших бригад прокатного участка. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

В номинации «Лучший вальцовщик стана холодной прокатки по знаниям теории» победу одержали Олег Загвоздин и Сергей Ведерников. Лучшими бригадами вальцовщиков признаны коллективы, которые возглавляют Максим Максименко, Николай Петров и Олег Загвоздин. Все победители награждены дипломами, денежными премиями, корпоративными значками НЛМК PRO.

- На ВИЗ-Стали проходят конкурсы среди вальцовщиков контролеров ОТК, водителей, стропальщиков, аппаратчиков газового производства и т.д. Участие в конкурсах подталкивает работников к саморазвитию, стимулирует их стремление повышать профессиональный уровень, – отметила и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

О том, в чем заключается работа вальцовщика на ВИЗ-Стали, можно узнать из видео.

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