2018-12-07T11:32:34+03:00
Экономика

Почта Деда Мороза заработала на детской железной дороге в Екатеринбурге

Послание можно отправить до 29 декабря
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Фото: пресс-служба СвЖДФото: пресс-служба СвЖД
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Специальный почтовый ящик для писем Деду Морозу появился на Свердловской детской железной дороге (ДЖД) в ЦПКиО им Маяковского в Екатеринбурге. До 29 декабря маленькие пассажиры и гости магистрали могут отправить послание напрямую в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Ящик находится на третьем этаже вокзала ДЖД около касс – его установил главный новогодний распорядитель во время своего первого в этом году визита на детскую дорогу. Чтобы ребята могли поучаствовать в новогоднем ритуале и поверить в чудеса.

В своих посланиях дети обычно рассказывают о себе, своих занятиях, увлечениях, достижениях в уходящем году. И, конечно, «заказывают» подарки. Как правило, составлять праздничные письма помогают родители. Они же (по заданию Деда Мороза) потом исполняют новогодние мечты и желания своих детей. Поэтому, получив запрос-информацию, принимаются за подготовку сюрпризов. Но при этом само письмо обязательно нужно отправить по адресу! Тут и пригодится волшебная почта.

Новый год – это особое время, которого ждут с нетерпением все, не только дети. В воскресенье, 30 декабря, на ДЖД пройдет новогодний праздник для всей семьи. В программе – спектакль «Снежная королева», игры, конкурсы, хоровод вокруг нарядной елки и, конечно, долгожданная встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и их помощниками – снеговиками.

Кроме того, можно будет отправиться в увлекательное путешествие на волшебном экспрессе по сказочному зимнему лесу. Совершить поездку можно по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 10:00 до 19:00. В первый рейс поезда отправляются в 11:00, в последний – в 18:28. Напомним, Свердловская детская железная дорога работает круглый год.

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