ЛЭП – не место для селфи: энергетики предупредили о смертельной опасности

В последнее время молодежь часто привлекают опоры ЛЭП. Молодые люди считают, что это прекрасное место для прогулок, встреч и селфи. Однако не стоит забывать, что ЛЭП – это опасный объект, не предназначенный для развлечений.

Не зря на опорах воздушных линий размещаются знаки безопасности «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!», а также указывающие на то, что приближаться к ЛЭП ближе чем на 50 метров опасно.

Специалисты уральского филиала ФСК ЕЭС напоминают элементарные правила электробезопасности. Родителям стоит объяснить школьникам, что красивые кадры «себяшек» на фоне ЛЭП или подстанций можно сделать и на допустимом расстоянии, – необязательно для этого влезать на опоры или проникать в трансформаторные подстанции. Опора ЛЭП или подстанция прекрасно дополнит селфи, если будет хорошо видна в кадре издалека – на расстоянии 50 метров.