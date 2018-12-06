2018-12-06T23:05:39+03:00
Происшествия

В детском саду Нижнего Тагила вспышка кишечной инфекции: заболели 15 детей

Дошкольное учреждение закрыто на карантин
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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С сегодняшнего дня работа детского сада временно приостановленаС сегодняшнего дня работа детского сада временно приостановленаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле закрыли детский сад «Радость» № 7. В дошкольном учреждении произошла вспышка острой кишечной инфекции. Сейчас на больничном находятся 15 малышей. Санврачи начали эпидрасследование, на время которого приостановили работу групп, куда ходили заболевшие малыши.

- Отобраны для лабораторных исследований вода, пища, дезсредства, смывы с объектов внешней среды, усилен дезинфекционный режим, обследован персонал садика и организатора питания ООО «ОМС-Лечебное питание», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Позже выяснилось, что в садике нарушались нормы санитарно-эпидемиологического режима, в том числе на пищеблоке. С сегодняшнего дня работа детского сада временно приостановлена.

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