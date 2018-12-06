2018-12-06T23:05:39+03:00
Общество

«Комсомольская правда» и «Галамарт» организуют акцию в честь Нового года

7 декабря водители Свердловской области смогут получить полезные подарки для своих автомобилей
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Фото: предоставлено компаниейФото: предоставлено компанией
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В эту пятницу, 7 декабря, «Комсомольская правда» вместе с рыжими котами из «Галамарта» порадуют автолюбителей города приятными и очень полезными подарками. «Какой повод?» - спросите вы. Просто новогоднее настроение! Жилеты со светоотражающими полосками, снегоочистители, ароматизаторы New Galaxy и другие нужные в автомобиле вещи получит тот, кто в этот день впервые получит водительское удостоверение, автомобильные номера, поставит автомобиль на учет в ГИБДД.

Фото: предоставлено компанией

Фото: предоставлено компанией

Акция пройдет 7 декабря с 15.00-16.00 в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД по адресу Чкалова, 1.

«Комсомолка» и «Галамарт» желают всем автолюбителям Свердловской области соблюдения правил дорожного движения и праздничного настроения.

Фото: предоставлено компанией

Фото: предоставлено компанией

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