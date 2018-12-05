2018-12-05T16:21:51+03:00
Происшествия

На полигоне под Нижним Тагилом утонул танк: водитель-испытатель погиб

Официальные лица отказываются от комментариев
Олег Галимов
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Мужчине было 55 летМужчине было 55 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня на полигоне «Старатель», что под Нижним Тагилом, затонул один из танков. По информации источника «КП-Екатеринбург», бронемашиной управлял 55-летний мужчина. В результате ЧП водитель-испытатель погиб.

В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области заявили, что пока не располагают информацией о трагедии.

- Он был сотрудником «Уралвагонзавода», - пояснил источник. – Причина, по которой танк затонул, выясняется.

Телефоны пресс-службы «УВЗ» на момент публикации были недоступны.

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