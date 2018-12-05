Двухлетний малыш, пострадавший в аварии на Фурманова, начал самостоятельно есть

Мальчик, пострадавший в аварии на перекрестке 8 Марта – Фурманова, идет на поправку. Малыша перевели в палату травматологического отделения, а на днях он начал есть с ложки. В палате он находится с бабушкой и отцом.

Маме ребенка - Екатерине Норицыной предстоит еще одна операция, у нее перелом позвоночника и грудной клетки. Женщину также выписали из реанимации больницы № 24 и перевели в палату нейрохирургии.

В больнице также остается и третий пострадавший в той аварии – 37-летний екатеринбуржец Андрей Медведев. Мужчину буквально по частям собрали врачи, скоро ему прооперируют правую голень и левое предплечье.

Виновником ДТП стал водитель Honda CRV 50-летний Владимир Пузырев. На тот момент он уже был лишен прав из-за неврологического заболевания. После столкновения Пузырев заявил, что «перепутал педали тормоза и газа». В беседе с корреспондентом «Комсомолки» жена Владимира заявила, что ее мужу стало плохо.

Суд арестовал Пузырева до 13 январяФото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи же уверены в умышленности действий лихача и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- Медики осмотрели его и пришли к выводу, что Пузырев симулирует эпилепсию, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Павел Норицын.

До суда водитель будет в СИЗО.

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