На Урале сестры-школьницы уличили сверстницу в проституции и устроили массовую драку

Две сестры ученицы школы № 10 Краснотурьинска устроили потасовку с более взрослыми девочками из 8 и 9 классов. Все произошло в минувшее воскресенье на территории поселка Медная Шахта.

По словам очевидцев драки, причиной конфликта стали оскорбления, которые посыпались в адрес сестер Оли и Нади (имена детей изменены – прим. ред.) на уроке физкультуры. Обидчицами выступили старшеклассницы Света и Кристина, которым сразу же «забили стрелку».

Ученица 8-го класса Света. Фото: соцсети

Света подтвердила эту версию и добавила, что все начиналось с обзывательств в Instagram, которые стали достоянием всей школы. Слух о девчачьей драке сразу же облетел все окрестности, и посмотреть на это собралось около 20 человек.

Когда бабушка Светы увидела покалеченную внучку, то сразу же написала заявление.

- По предварительным данным причиной конфликта стали оскорбительные сведения, опубликованные в соцсети, ,- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - В ходе переписки школьницы договорились о встрече. К сожалению, мирно вопрос решить они не смогли, дело закончилось дракой. На следующий день девочки обратились в детскую больницу за помощью, одна была госпитализирована. Сейчас полицейские ждут от медиков заключение о степени тяжести травм. После получения документа будет принято соответствующее решение. Ранее девочки к уголовной и административной ответственности не привлекались.

Разумеется, не обошлось и без видео, которое оказалось в распоряжении «Комсомолки». Комментарии тут излишни.

Одна из подруг сестер рассказала совершенно другую версию произошедшего. Она считает, что сестры узнали о том, что одна из старшеклассниц подрабатывает проституцией и начали ее шантажировать. При этом девочки вместе занимаются танцами и были довольно близки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/680862" frameborder="0"></iframe> Массовая драка школьниц в Краснотурьинске.

- Оля с Надей так и не извинились перед Светой, - рассказывает общая подруга школьниц. – Теперь они не общаются, а если и видятся на занятиях, то сразу обзывают друг друга.

Вторая пострадавшая в драке - Кристина. Фото: соцсети

Спустя четыре дня после потасовки каждая из сторон считает себя пострадавшей, а тем временем к расследованию инцидента подключилась полиция, но возможно дело передадут следователям.

- С учетом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета, территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения, - сообщили в региональном СУ СКР.

По словам Светланы, сестры уже успели избить еще одну девочку.