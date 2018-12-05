2018-12-05T12:22:21+03:00
Экономика

Жителей Екатеринбурга пригласили на финал конкурса «Молодой лидер-2018»

Мероприятие проводит ВИЗ-Сталь
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Фото: предоставлено пресс-службой ВИЗ-СталиФото: предоставлено пресс-службой ВИЗ-Стали
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Жителей Екатеринбурга пригласили на финал конкурса «Молодой лидер-2018» от ВИЗ-Стали. Мероприятие пройдет 13 декабря в 13 часов в Доме актера по адресу: улица 8 Марта, 8.

Победители и финалисты конкурса получат денежные премии, а также будут внесены в базу перспективных сотрудников предприятия.

Всего в финал конкурса вышли 12 человек, из которых жюри определит тройку победителей.

Фото: предоставлено пресс-службой ВИЗ-Стали

Фото: предоставлено пресс-службой ВИЗ-Стали

- Конкурс на протяжении 8 лет помогает выявить новых молодых лидеров для пополнения кадрового резерва предприятия. По результатам предыдущих лидерских состязаний 60% финалистов сделали существенный рывок в карьерном развитии. Думаю, что и в этом году нас ждет много интересных открытий, - рассказывает и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

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