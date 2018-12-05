2018-12-05T12:08:08+03:00
Экономика

СвЖД объявляет конкурс четверостиший о безопасности на железнодорожном транспорте

Принять участие в нем могут школьники и студенты
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Фото: пресс-служба СвЖДФото: пресс-служба СвЖД
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В преддверии новогодних праздников и школьных каникул СвЖД объявила конкурс слоганов и четверостиший, призывающих детей и подростков соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте.

Конкурс проходит с 4 по 21 декабря 2018 года. Принять в нем участие могут учащиеся школ и других образовательных учреждений в возрасте от 10 лет до 21 года. Ребята должны прислать слоганы и четверостишия собственного сочинения, призывающие к осторожности и соблюдению правил. Итоги будут подводиться в двух возрастных категориях: 10 – 14 лет и 15 – 21 год. Поддержку мероприятию окажет Свердловская областная библиотека детей и молодежи им. В. Крапивина.

Цель конкурса – привлечение внимания к проблеме подросткового травматизма, профилактика транспортных происшествий с причинением вреда жизни и здоровью людей и формирование у целевых аудиторий (дети, родители, педагоги) модели безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Творческое соревнование не просто даст участникам возможность проявить креатив и поэтический талант, но и поможет более доходчиво донести до сверстников правила безопасности на железной дороге, заставит задуматься о вероятных последствиях необдуманных поступков.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Свердловской железной дороги.

Отметим, в 2018 году на объектах СвЖД по причине собственной неосторожности и нарушения правил безопасности было травмировано 104 человека, в том числе 5 детей, двое из которых погибли.

СвЖД призывает граждан к повышенной бдительности вблизи магистрали и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов, находиться на объектах железнодорожного транспорта в наушниках.

Положение о конкурсе

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