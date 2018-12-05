2018-12-05T09:27:03+03:00
Экономика

ВТБ нарастил ипотечное кредитование свердловчан в 1,5 раза

За три квартала в Свердловской области банк выдал 6,6 тысячи кредитов на жилье
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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По итогам трех кварталов 2018 года ВТБ в Свердловской области выдал 6,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 13,8 млрд рублей. Это на 48% больше объема продаж за аналогичный период прошлого года.

Ипотечный портфель банка в регионе достиг 43,2 млрд рублей (+9,3% с начала года), общий кредитный портфель розничного бизнеса — 84,3 млрд рублей (+10% с начала года).

- В 2018 году мы видим значительный рост спроса свердловчан на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки. По нашим данным, уже каждая четвертая ипотека в Свердловской области выдается ВТБ. Увеличилась и средняя сумма ипотеки, составляющая теперь 2,1 млн рублей. Это выше средней суммы по Уральскому федеральному округу – 1,9 млн рублей. Комфортные ставки и привлекательные специальные предложения поддерживают высокий интерес к ипотеке и в четвертом квартале года, — комментирует Алексей Долгов, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Свердловской области.

Помимо ипотеки свердловчане активно оформляли в ВТБ кредиты наличными. За девять месяцев 2018 года банк выдал 32,7 тыс. таких кредитов на сумму 16,4 млрд рублей. Это на 66% больше, чем год назад. Самыми популярными целями кредитования остались ремонт, приобретение бытовой техники и путешествия.

Для некрупных покупок и повседневных расходов жители региона стали чаще оформлять кредитные карты. За девять месяцев 2018 года банк выдал 15,4 тыс. кредитных карт, что в два с лишним раза превышает прошлогодний показатель.

Также выросли объемы автокредитования. За январь-сентябрь 2018 года свердловчане получили в банке 2,2 тыс. автокредитов на сумму 1,3 млрд рублей (+28% к показателю за девять месяцев прошлого года). Наиболее востребованные марки – Lada, KIA и Renault, а конкретная модель — KIA Rio.

Кроме того, существенно увеличился депозитный портфель физлиц ВТБ в Свердловской области. По итогам трех кварталов 2018 года он достиг 51,8 млрд рублей (+13,4%с начала года).

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