Центральная избирательная комиссия после заседания 5 декабря порекомендовала отдать пост председателя избирательной комиссии Свердловской области Владимиру Русинову.

Русинов в настоящее время входит в свердловский избирком, где у него есть право решающего голоса. Также сейчас он возглавляет департамент по обеспечению деятельности мировых судей на Среднем Урале.

Ранее свердловский избирком возглавлял Валерий Чайников, позже он перешел на работу в аппарат губернатора Свердловской области, став заместителем главы региона.