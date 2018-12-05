2018-12-06T09:48:40+03:00
Экономика

В Москве определились с кандидатурой на пост главы свердловского избиркома

Пост хотят отдать Владимиру Русинову
Лев Истомин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центральная избирательная комиссия после заседания 5 декабря порекомендовала отдать пост председателя избирательной комиссии Свердловской области Владимиру Русинову.

Русинов в настоящее время входит в свердловский избирком, где у него есть право решающего голоса. Также сейчас он возглавляет департамент по обеспечению деятельности мировых судей на Среднем Урале.

Ранее свердловский избирком возглавлял Валерий Чайников, позже он перешел на работу в аппарат губернатора Свердловской области, став заместителем главы региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге среди лучших теннисистов страны разыгрывают 200 тысяч рублей
В Нижнем Тагиле эвакуировали студентов колледжа
Мэрия Нижнего Тагила выдвинула новые требования к мусорному регоператору
В екатеринбургском «Кольцово» аварийно сел неисправный самолет из Таиланда
Монахини из Екатеринбурга вышивают картины на елочных игрушках
Вице-губернатор Свердловской области определился с куратором работы со СМИ
Ледовый городок Екатеринбурга готов на 60%
В Екатеринбурге появились новые остановки для автобусов
«Фиг вам!»: Экс-директора Екатеринбургского цирка Марчевского защитят областные депутаты
Уральские дороги подлатают на 5 миллиардов рублей
На Урале арестовали директора, который сорвал на предприятии проверку, выдумав пожар
Пятиэтажка на Карла Либкнехта не попала в охраняемую зону здания филармонии
60 лет Константину Кинчеву: лидер «Алисы» переписывался с убийцами и получил уважение воров
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге гаишники решили принимать жалобы через интернет