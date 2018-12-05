2018-12-06T09:48:40+03:00
Спорт

Екатеринбургский хоккеист Павел Дацюк стал спортсменом года

Капитан сборной страны победил в номинации «Гордость России»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Наставники называют уральского спортсмена кудесникомНаставники называют уральского спортсмена кудесникомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Москве прошла церемония вручения национальной спортивной премии года. Екатеринбургский хоккеист Павел Дацюк стал победителем в номинации «Гордость России», обойдя лыжника Александра Большунова и легкоатлета Сергея Шубенкова. В феврале уралец в составе сборной стал олимпийским чемпионом.

- Искренне рад получить награду. Это почетно для любого спортсмена. Большое спасибо болельщикам, партнерам по команде, членам экспертного совета и всем, кто помогает поддерживать и развивать спорт в нашей стране, - сказал в видеообращении Павел Дацюк.

Поскольку лично забрать награду спортсмен не смог, за него это сделал заслуженный тренер СССР Игорь Тузик.

- Спасибо всем, кто отдал голос за «незаметного» капитана, он - сердце команды. Лучший из лучших, выдающийся игрок и, я бы сказал, кудесник. В трудную минуту может сделать то, что может решить судьбу матча.

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Первый тренер Павле Дацюка в своем последнем интервью:

Валерий Георгиевич до самой смерти работал на льду в Екатеринбурге и тренировал 8-9-летних мальчишек. В таком же возрасте к Голоухову 30 лет назад и попал Дацюк. Тогда это был всего лишь скромный мальчик, который очень хотел играть в хоккей (подробнее)

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