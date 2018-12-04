2018-12-04T23:13:58+03:00
КП-Екатеринбург: акции и конкурсы

«Вселенная добра»: выбираем вместе народного героя Екатеринбурга

Создатели фильма «Елки Последние» и редакция «Комсомолки» запускает голосование
Лев Истомин
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Эксклюзивная премьера состоится 10 декабря. Фото: предоставлено организаторамиЭксклюзивная премьера состоится 10 декабря. Фото: предоставлено организаторами
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В Екатеринбурге ищут народного героя, подвиг которого станет примером для всех уральцев. «Комсомолка» и создатели фильма «Елки Последние» запускают голосование за самого смелого и отважного человека. Победитель получит билеты на звездную премьеру в Екатеринбурге.

Представляем трех номинантов на победу:

Егор Кибирев

13-летний школьник из Екатеринбурга спас в Турции 11-летнего мальчика, едва не утонувшего во время шторма.

Беда едва не приключилась в городе Аланья, где Егор отдыхал вместе с мамой. С берега школьник заметил мальчика, который барахтался среди высоких волн в полусотне метров от берега. Ребенок не мог дышать, потому что захлебывался в воде.

Мальчика пыталась спасти его мать, но ее постоянно отбрасывало в сторону волнами.

– Спасателей на берегу не было, как и других взрослых, – рассказывает Егор. – Я не растерялся, сразу нырнул в воду и поплыл к нему. Моя мама бросилась в воду вслед за мной, но она плохо плавает, и ее сразу откинуло волной. Я же нырял под волны, чтобы добраться до ребенка.

В итоге Егору удалось вытащить тонущего парня на берег.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Михаил Коломоец

Бортпроводник из Екатеринбурга Михаил Коломоец спас жизнь мальчику, который стал задыхаться в аэропорту из-за острого приступа астмы - поддерживал в нём жизнь, оказывал первую помощь.

В бригаде бортпроводников Михаил был единственным мужчиной. Он проверил пульс у подростка - его не было - и стал оказывать мальчику первую помощь.

– Я делал ему непрямой массаж сердца по 30 ударов, а затем искусственное дыхание по 3-4 вдоха. И так снова и снова, – вспоминает Михаил. – Рядышком сидел его отец с ингалятором, но, как понимаете, в принципе, ингаляция в этом случае бессмысленна, если у человека нет ни пульса, ни дыхания. Сердце у мальчика остановилось.

Через четыре минуты у школьника появился пульс. Тут же подоспела медицинская бригада аэропорта.

Анатолий Долговых

Житель Екатеринбурга спас лисенка, погибавшего в застывшей луже гудрона.

- Лисенка пришлось вырезать из лужи со всем, что к нему прилипло, - рассказал Анатолий. - Чтобы помочь животному, мы решили отвезти его в Екатеринбург.

Лисичку отмывали от гудрона вшестером - с 12 ночи до 5 утра. Вся правая сторона животного была в битуме.

- Морда под правым глазом, усы, правое ухо все еще в битуме, так как есть несколько ранок, которые мы не смогли обработать. Ограничились лапами, животом и хвостом, - говорит Анатолий Долговых. - Позже зверек немного оклемался.

Победитель народного голосования получит билеты на эксклюзивную премьеру фильма «Елки Последние» с участием актера Сергея Светлакова, которая пройдет 10 декабря в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Мегаполис».

Голосование завершится 7 декабря. Успевайте поддержать народных героев!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

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